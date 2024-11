Andrei Mangrának ma meg kellett jelenni a TV2 székházában

Továbbra sem született hivatalos döntés a táncos ügyében, akit múlt héten a saját lakásában vertek meg. Andrei Mangrát állítólag most behívatta a TV2- írja a Bors. Hogy Szabó Zsófi botrányba keveredett párja folytathatja-e tovább a szereplést a táncos show-ban, vagy búcsúznia kell, az hamarosan végleg eldől, de egyelőre hivatalosan nem közölte a döntést.

Mint ismert, Andrei Mangra a múlt héten nem csak a pénteki Mokkában nem jelent meg, a táncpróbán is hiába várta Szabó Zsófi, aki kétségbeesve hívogatta partnerét, nagyon aggódott érte. De nem csak ő, hanem senki nem tudott semmit az eltűnt férfiról, senkinek nem vette fel a telefont és ő sem hívott fel senkit. Andrei viselkedésével, eltűnésével veszélybe sodorta a Dancing with the Stars szombati adását, amiben nem csak a versenyzők és a zsűri, de egy rengeteg embert magába foglaló stáb is dolgozik hétről-hétre.

Múlt hét szombaton tudta meg Szabó Zsófi is, hogy nem vele, hanem Suti Andrással táncol majd, ő ugrik be Mangra helyére. De, hogy mi lesz a botrányba keveredett profi táncos sorsa, az többek közt azon is múlik, hogy milyen szerepe volt a verekedésben, ellene indít-e eljárást a rendőrség. Az már biztos, hamarosan eldől Andrei Mangra sorsa, aki ha szerződést szegett, súlyos milliókat bukhat és a karrierje is kettétörhet.

Mint írtuk, a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy embert hallgatott ki gyanúsítottként zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt. Emellett az esettel összefüggésben másik két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

Mit üzent neki Szabó Zsófi?

Szabó Zsófi eddig csak egy titokzatos Instagram-poszttal üzent Andrei Mangrának, most azonban megtörte a csendet, a Tények Pluszban beszélt arról, hogy miként élte meg az elmúlt napok történéseit.

"Andrei-jel reggeltől estig együtt voltunk a táncteremben, amikor vége van a próbának, hazaviszem, a kocsiban is beszélgetünk, együtt eszünk. Az elmúlt két hónapban gyakorlatilag minden percemet vele töltöttem, amíg a kisfiam iskolában volt. És nyilván emiatt megviselnek a történtek...

Nem vagyok jól. Lelkileg nagyon összezuhantam,

és bárcsak akkor táncoltunk volna Andrissal, amikor tényleg jól vagyok, mert így szerintem nagyobb kihívás volt neki az, hogy felvidítson, mint a tánc" – mondta Szabó Zsófi.