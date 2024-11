Andrei Mangra miatt hatalmas bejelentést tett a TV2

Péntek délután robbant a hír: a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangrát megverték egy belvárosi lakásban, úgy tudni, fejsérülést szenvedett. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, és azóta sem lehet elérni – még az is kérdés, hogy Andrei Mangra a műsor szombati élő adásában ott lesz-e Szabó Zsófi mellett.

Andrei Mangra

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

Andrei Mangra szereplése veszélyben

A TV2 az Instagram-oldalán reagált arra, hogy mi várható a negyedik élő show-ban:

A sajtóban megjelent hírekre reagálva megerősítjük, hogy Szabó Zsófi ma este biztosan táncolni fog a Dancing with the Starsban, hogy ki lesz a partnere, az 19:30-kor kiderül a TV2-n

- olvasható a közlemény.

Tehát az már biztos, hogy Szabó Zsófi a táncparkettre lép majd. A Mokka műsorvezetője egyébként már pénteken is Suti Andrással próbált, ugyanis Andrei Mangra nem jelent meg a táncpróbán, így könnyen lehet, hogy a férfi lesz az, aki most is pótolni fogja majd a táncost.

Azt egyelőre azonban nem lehet tudni, hogy mi lesz Andrei Mangra sorsa, amiben az is nagy szerepet játszik, hogy a rendőrségi ügyben mennyire bűnös és mivel vádolják őt pontosan.

Andrei Mangra ügyében egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabál. Akkor hívták fel a rendőröket. Csúnya sérüléseket okoztak egymásnak, folyt a vér, ketten pedig annyira megsérültek, hogy mentőt is kellett hívni hozzájuk. Az egyikük Andrei Mangra volt.

A férfiról nemrég új hírek érkeztek. Kiderült, hogy a rendőrök Andrei Mangrát először kórházba kísérték, ahol elvégezték a drogtesztet, majd azonnal vissza is szállították az V. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol hosszú órákon át tartó kihallgatás következett, és csak késő este távozott. A táncos habár együttműködött a hatóságokkal, a mai napig nem tudni, hogy részt tud-e venni a Dancing with the Stars élő show-ján.