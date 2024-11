Mi mindent veszíthet Andrei Mangra a verekedős botránya miatt?

A napokban fog döntést hozni a TV2 a nagyszabású showműsorukban szereplő Andrei Mangra sorsáról, azaz arról, hogy ha javul az állapota folytathatja-e a versenyt Szabó Zsófi oldalán, vagy marad a műsorban Suti András, aki a negyedik élő show-ban is helyettesítette őt azért, hogy a Mokka műsorvezetője ne adja fel a Dancing with the Starst emiatt. A csatorna több vésztervvel is kellett készüljön a múlt szombati adásra, ugyanis másfél napig semmit sem tudtak a profi táncosról. Andrei Mangra nem jelent meg már péntek reggel sem a Mokkában, majd a táncpróbákon sem vett részt, eközben senki megkeresésére nem reagált. Ezért már nemcsak a múlt heti szereplése, hanem a további is kétségessé vált a táncos show-ban.

Andrei Mangra magára hagyta Szabó Zsófit is, aki könnyek között vallott a műsorban, majdnem feladta a Dancing with the Starst

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

Egyelőre nem tudni biztosat, a profi táncos csúnyán meg is sérült a támadás során, mely saját belvárosi lakásában érte, kettejükhöz mentőt is kellett hívni, a szemtanúk szerint borzalmas zajok szűrődtek ki a lakásból egész éjjel és hajnalban is. A rendőrök Andrei Mangrát először kórházba kísérték, ahol elvégezték a drogtesztet, majd azonnal vissza is szállították az V. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol hosszú órákon át tartó kihallgatás következett, és csak késő este távozott. A BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást. Továbbá kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült, emiatt szintén eljárás indult. Úgy tudni, a bántalmazással gyanúsított férfi letartóztatását a bíróság már el is rendelte.

Andrei Mangrára egyáltalán nem vet jó fényt a történtek, és az sem, hogy egyáltalán nem válaszolt a csatorna megkeresésére sem, ezzel veszélybe sodorta a produkciót is. Most a TV2 nehéz döntés előtt áll, amely napokon belül meg is születhet.

A produkcióban legjobban azért haragszanak rá, mert egyrészt a viselkedése részben befolyásolta a történteket, másrészt az, hogy pénteken egyáltalán nem lehetett elérni, miközben kicsörgött a telefonja, nem vall profizmusra.

Nem is beszélve arról, hogy ha ellene is indul rendőrségi eljárás, az nem vet jó fényt a produkcióra és a szereplők szerződésében benne van, hogy nem tehetnek semmi olyat, amely a Dancing rossz hírnevét kelti" - magyarázta egy neve elhallgatását kérő bennfentes.