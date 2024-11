Andrei Mangra már nem is táncol a Dancing with the Starsban?

Andrei Mangra pár nappal ezelőtt adott interjút az Origónak, amelyben Szabó Zsófiról mesélt, azonban nem sokkal utána hatalmas fordulat történt a táncos életében. Andrei Mangrát csütörtök este súlyosan megverték egy belvárosi lakásban, és fejsérülést szenvedett. Dulakodás közben egy kés is előkerült, kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt pedig eljárást indítottak.

Andrei Mangra és Szabó Zsófi

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

Andrei Mangra nem tér vissza a Dancing with the Starsban?

A történtek miatt veszélybe került a Dancing with the Starsban való szereplése is, ugyanis már a pénteki próbán sem jelent meg a férfi. Egy stábtag azonban a Borsnak elárulta, hogy Szabó Zsófi mindenképp ott lesz a szombat esti élő show-ban, azonban Andrei Mangra jelenléte még mindig kétséges. A Mokka műsorvezetője állítása szerint már egy másik táncossal készült a táncos produkcióra. A csatorna több vésztervvel is készül annak függvényében, hogy Andrei milyen szinten érintett a rendőrségi ügyben.

A csütörtök esti verekedés miatt súlyos testi sértés kísérlet gyanúja miatt indított eljárást az BRFK.

"Az érintett ingatlanban a rendőrök négy férfit igazoltattak, közülük hármat előállítottak. A rendelkezésre álló adatok szerint szóváltást követően tettlegességre került sor, és egy kés is előkerült.

Ketten könnyebben megsérültek, őket a mentők kórházba vitték.

A BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlet gyanúja miatt indított eljárást" - közölték korábban.

Az Origo is megkereste a Dancing with the Stars profi táncosát, azonban a telefonja ki volt kapcsolva, ezt követően pedig nem válaszolt a hívásokra. Az Origo a TV2-t is megkereste, azonban egyelőre még nem kaptunk tőlük sem választ. Sajtóértesülések szerint a csatorna sem éri el a táncost, aki a pénteki Dancing with the Stars próbáját is kihagyta, valamint a Mokka mai adásában sem jelent meg.