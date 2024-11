Maszkos férfiak törtek be a színésznő hálószobájába

A Vezércsel című sorozatért Golden Globe-bal jutalmazott (és Emmy-díjra is jelölt) Anya Taylor-Joynak ijesztő élményben volt része a férjével, Malcolm McRae zenésszel együtt, miközben egy meg nem nevezett híresség észak-londoni házában tartózkodtak.

Anya Taylor-Joy

A pár épp a hálószobában volt, amikor két maszkos férfi betörte az ablakot, így próbálva meg bejutni a házba – írja a The Sun. A lap arra is kitért, hogy Malcolm McRae zenésztársa, Kane Ritchotte is a házban tartózkodott, az azonban a cikkből nem derült ki, hogy a betörők csak amiatt távoztak-e hirtelen, hogy embereket találtak a házban, netán más is közbejött nekik.

Ki az az Anya Taylor-Joy?

Anya Taylor-Joyt mindenesetre nagyon megrázta az eset – miközben legutóbb kimondottan kellemes témáról, álmai szerepéről beszélt. A színésznőt egyébként már nagyjából 30 produkcióban lehetett látni: legutóbb a Furiosa: Történet a Mad Maxből című filmben szerepelt, de például A menüből vagy Az északiból is emlékezhetnek rá a nézők.