Tematikus műsorok az évszázad mérkőzésének napján a közmédia csatornáin

A Nemzeti Sportrádió tematikus napot szentel november 25-én az évforduló kapcsán a magyar labdarúgás napjának. A rádióban újra átélhetik az évszázad mérkőzésének minden pillanatát. A Sportreggel vendége lesz Gellér Sándor, az Aranycsapat cserekapusának fia, a Visszajátszásban pedig 10 órától a teljes találkozó rádiós közvetítését újrahallgathatják. A Bajnokokban a csapat egykori játékosai közül – az MTVA Archívuma segítségével – „megszólal” Grosics Gyula, Puskás Ferenc, Buzánszky Jenő és Hidegkúti Nándor. A tematikus nap további műsoraiban is központi szerepet kap a 6:3-as győzelem, felidézik a gólokat, továbbá a londoni diadalra emlékeznek szakértők és futball szakemberek. Az M4 Sport a magyar labdarúgás napján élőben közvetíti a Puskás Múzeum megnyitóját 9:40-től, este pedig láthatják az évszázad mérkőzését, 23 órai kezdettel az 1953. november 25-i Anglia – Magyarország találkozót az eredeti, Szepesi György által tolmácsolt közvetítésben tűzi műsorára a csatorna. A Nemzeti Sport online és nyomtatott felületein is kiemeltnek foglalkozik a 71 évvel ezelőtti sporttörténeti eseménnyel, valamint beszámol a Puskás Múzeum megnyitójáról is - írta az MTVA.

A labdarúgás játssza a főszerepet az M5 kulturális csatorna műsoraiban november 25-én. A magyar fociklubok neveivel foglalkozik 10:25-től az Édes anyanyelvünk című műsor, az Aranycsapat kerül a 10:35-kor kezdődő M5 História középpontjába, míg a Magyar Krónika 11:25-től azt mutatja be, miként kapcsolódott össze a magyar labdarúgás és más sportágak története a nagypolitika eseményeivel a 20. század viharos éveiben. Délután dokumentum- és játékfilmek sorával várja nézőit a csatorna: a nap tematikájához igazodva, 13 óra előtt Az ezüstcsapatot láthatják, amelynek középpontjában az 1938-as franciaországi világbajnokság és annak párizsi döntője áll.

Ezt követi Sándor Pál rendező Régi idők focija című remeke, a film egyik szállóigéje mindennapjaink vezérfonala lett: Kell egy csapat! Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó, az Aranycsapat legendás balszélsőjének állít emléket a 18 órától látható Czibor, a Rongylábú című dokumentumfilm, majd a nap koronájaként láthatják a 21 órakor kezdődő az Aranycsapatról, az ötvenes évek elejének legjobb együtteséről készített alkotást, amely a csapat összecsiszolódásának, a legjobbak közé jutásának, a világra szóló sikereinek, világbajnoki „kudarcának”, majd széthullásának történetét meséli el.