Csontsoványra fogyva, felismerhetetlenre plasztikázva tért vissza a fiatal énekesnő

Azonban a szakemberek másképp gondolják, hiszen ekkora változás még sosem történt a fiatal színész-énekesnő arcával, mint az elmúlt egy évben.

Ariana Grande 22 éves korától plasztikáztat, azonban van, amit a mai napig tagad

Fotó: Getty Images/Kevin Mazur



A koncertjén történt terrortámadás óta nem önmaga

Sokan emlékezhetnek arra a hihetetlen és tragikus eseményre, mely 2017-ben történt az angliai Manchester Arénában. A terrortámadás Ariana Grande koncertjén történt, mely örökre nyomot hagyott az énekesnő lelkén, azóta PTSD-vel küzd annak ellenére, hogy ő maga nem sérült meg a robbantás során.

A manchesteri terrortámadás híre az egész világot megrázta 2017-ben, rengeteg fiatalkorú áldozata volt a támadásnak

Fotó: Wikipedia

A Manchester Aréna elleni terrortámadás május 22-én este fél 11 körül történt, amikor egy öngyilkos merénylő felrobbantotta magát az énekesnő telt házas koncertjén, az egyik kijáratnál. A robbanás következtében 22-en meghaltak és 59-en megsebesültek, az áldozatok többségében fiatal lányok és tinédzserek voltak. A merénylet másnapján, május 23-án az országban a legmagasabb, kritikus szintű terrorkészültséget léptették életbe. Az énekesnő nem sebesült meg, de lemondta turnéjának további állomásait a történtek után, nagyon nehezen tette túl magát az eseten, a sebesülteket pedig személyesen is meglátogatta. A merényletért az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta a felelősséget.

Az énekesnő a tragédia után két héttel jótékonysági koncertet adott az áldozatok megsegítésére

Fotó: AFP/Dave Hogan For One Love Manchester

Grande azóta is poszttraumás stresszzavarral (PTSD) és szorongással küzd, a terrortámadást követően majdnem visszalépett több előadástól is a következő években. Később bevallotta, hogy már egy évtizede jár mentálhigiénés szakemberhez, ugyanis szülei válása is annyira megviselte, hogy segítséget kellet kérnie azért, hogy fel tudja dolgozni azt.

Ariana Grande ezenkívül hipoglikémiával is küzd, ami nagyon alacsony vércukorszintet jelent, és ezt rossz étkezési szokásainak tudta be, ezért is váltott vegán életmódra 2013-ban. Később többen is megkérdőjelezték a vegán életvitelét, amikor rájöttek, hogy egyik kedvenc itala tojást is tartalmaz, de étkezési tanácsadója kimentette ekkor.