Óriási fordulatokkal tért vissza Az igazság ára

A The Lincoln Lawyer, Az igazság ára egy jogi sorozat, a nem mellesleg jogász David E. Kelley a producer-kreátor, a sorozat fejlesztése viszont Ted Humphrey nevéhez köthető, Michael Connelly regényei adják az alapot. Manuel Garcia-Rulfo a főszereplő, a Lincolnnal járó menő ügyvéd, Mickey Haller a sorozatban, további főbb színészek a sorozatban Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson és Christopher Gorham.

Manuel Garcia-Rulfo, Az igazság ára

Fotó: IMDb

Az első évad Connelly 2008-as regénye, a The Brass Verdict alapján készült, az évadot 2022 májusában mutatta be a Netflix. Általában pozitív volt a fogadtatása, jó kritikákat kapott, júniusban már le is adta a megrendeltést a Netflix a második évadra. Ez Connelly 2011-es regényére épített (The Fifth Witness, a The Lincoln Lawyer negyedik kötete), ezt az évadot két részletben adta le a streamingszolgáltató. 2023 júliusában érkezett az első adag, a második pedig augusztusban. Ugyanabban a hónapban már meg is rendelte a streamingóriás a folytatást, ezt mutatták be a napokban.

Az igazság ára harmadik évadja

15 éves időugrással nyitunk, egy tengerparti jelenettel, a szerelemes pár már ott is munkáról beszél, de azért egy randi is szóba kerül. Később azt látjuk, hogy a sorozatnézők egyik kedvenc ügyvédje széles vigyorral, a nyitott sportkocsijában suhan, a hátsó ülésen szörfdeszkával. Rövidre rá beleszeret egy autókereskedésben kitett kocsiba, eztán pedig már a tárgyalóteremben vagyunk, ahol gyors és mesteri fordulattal bizonyítja, hogy a vád ingatag alapokra épít, a nyomozónak nem volt engedélye, hogy utcán álló kocsit nyisson ki, csak házkutatási engedélye volt.

Neve Campbell, Az igazság ára

Fotó: IMDb

A férfit, akit védenie kellene, a korábban látott Glory Days meggyilkolásával vádolják – csak ezt Mickey Haller nem tudta, amikor elvállalta az ügyet. A férfi, Julian ott volt azon az estén, amikor a nőt meggyilkolták, de szerinte „be volt állva”, nem támadt rá, csak ellökte, és nem volt semmi baja, amikor otthagyta. „A szeme legyen nyitva, a szája zárva” – ezzel búcsúzik az ügyvéd a vádlottól, kicsivel később pedig megállapítja, hogy a nő által állítólag Hawaiiról küldött képeslapot valójában a közelben adhatta postára, és talán más néven folytatta az ipart. Többet egyelőre nem is mondanánk, hogy spoilerekkel ne rontsunk az élményen.