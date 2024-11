Hivatalosan is visszavonult Azahriah

Azahriah, vagyis Baukó Attila már korábban bejelentette a visszavonulását, a hétvégén pedig el is köszönt a közönségtől Pozsonyban, ahol az európai turnéja véget ért.

Azahriah a színpadon

Fotó: MTI/Vasvári Tamás / MTI/Vasvári Tamás

"Lehet olvasni a médiában, hogy megfáradtam, meg ilyenek, én nem érzem magam fáradtnak, de

arra kell az idő, hogy amikor visszajövök legközelebb, akkor a lehető legjobb műsort adjuk nektek"

– mondta a jelenlevők szerint Azahriah, aki a koncert végén arról is beszélt, hogy számára az eddigi karrierje során nem a pénz vagy a stadionkoncertek jelentették a legtöbbet, hanem hogy a zenéjével az embereket is sikerült egymáshoz közelebb hoznia.

Azahriah sokakat meglepett

Azahriah sokakat meglepett az október elején tett bejelentésével, akadtak szkeptikus hangok is, hisz korábban nemigen volt komolyabb előjele annak, hogy az énekes vissza akarna vonulni a sikerei csúcsán.

Itt az ideje megpihenni, sok dolgot helyretenni, gondolkozni, változtatni, de legfőképpen tanulni tovább és fejlődni.

Nem tudom, mikor találkozunk legközelebb, de biztosan érzem, hogy az a jelenés nagyobb lesz, mint bármi eddig. Őszintén hálásan köszönöm nektek az elmúlt 3 év pörgést, nagyon vigyázzatok magatokra, keressétek a saját utatok és minden erőtökkel a fejlődésen legyetek, és hogy szeretettel/megértéssel álljatok embertársaitokhoz. Nov. végén jön a film/pusi koncertfilm, most meg lemegy az Európa-tour, eztán egy darabig felszívódok" – írta akkor a YouTube-csatornáján.

Azahriah májusban három nagykoncertet is adott a Puskás Arénában, és a Sziget Fesztivál nagyszínpadára is meghívást kapott. November végén kerül a mozikba a pályáját bemutató film, a Mi vagyunk Azahriah, amelyről a bejelentésében is írt. "Ha már filmet csinálunk, akkor abban én nem akarok látszódni. Nagyon sokszor érzem magam tehetetlennek, de ez alól egyetlen dolog szabadít fel, az a zene. Ha egy zenében azt éreztem, hogy ez nekem támaszt nyújt, akkor az olyan volt, mint egy otthon. Nekem nem volt más opció az életben, csak az, hogy én befussak" – nyilatkozta korábban a film kapcsán.

Azahriah legnépszerűbb klipje a YouTube-on: