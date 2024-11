Majdnem egyszerre halt meg a legendás Bee Gees két sztárja

A Bee Gees angol popegyüttest három fivér, Barry Gibb, Robin Gibb és Maurice Gibb alapították 1958-ban. A banda eredeti dobosa volt Colin Petersen, akinek nagy szerepe volt a korai sikereikben. A legendás dobos 78 éves volt.

Nehéz szívvel jelentjük be drága barátunk, Colin 'Smiley' Petersen halálát.

Gazdagabbá tette az életünket, és szeretettel, gondoskodással és tisztelettel tartotta össze a csapatunkat. Fogalmunk sincs, hogy leszünk meg a ragyogó mosolya és mély barátsága nélkül. Szeretünk, Col, nyugodj békében" - írták a Best of the Bee Gees Facebook-oldalán.

A Bee Gees eredeti felállás szerint, még Colin Petersennel

Fotó: Best of the Bee Gees Facebook

Petersen halálát követően, négy nap különbséggel meghalt az együttesben őt váltó Dennis Bryon is, aki 76 éves volt.

Colin Petersen becenevét a Smiley (Mosoly) című ausztrál filmből kapta, mivel karrierjét gyerekszínészként kezdte, amikor a filmben szerepelt. A Bee Gees pályafutása során közreműködött a To Love Somebody és a Words című dalok elkészítésében, és ekkor jelent meg a banda úttörő albuma, a Bee Gees 1st is.

Dennis Bryon, aki a Bee Gees dobosa volt 1973-tól, pár napja, november 14-én halt meg - írja Blue Weaver, aki Bryonnal együtt játszott az Amen Corner nevű zenekarban, és zenésztársa halálát csütörtökön jelentette be a Facebook-oldalán, viszont a halálának okát egyelőre nem közölte. Ellenben már tudni lehet Colin „Smiley” Petersen halálának okait. A zenekar első profi dobosa, aki november 18-án, Byron után négy nappal halt meg. Evan Webster és Sue Camilleri szerint, akik a The Best of The Bee Gees Show nevű tribute zenekarban dolgoznak, Petersen úr egy esés következtében halt meg, mondták - írja a The New York Times.