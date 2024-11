Súlyos rákbeteg a 21 éves énekesnő

Születési nevén Danielle Bregoli Peskowitz 2016-ban vált ismerté, amikor a Dr. Phil című talk show-ban szerepelt édesanyjával, és elhíresült felkiáltásával egy új mémet hozott létre. Bhad Bhabie 2017-ben vált zenei előadóvá a "These Heaux" című dalával, amivel a Billboard Hot 100-as ranglistára is felkerült, ezzel ő lett a legfiatalabb női rap előadó a listán. Ezután lemezszerződést is kötött az Atlantic Recordsszal, hazánkban pedig a Videómánia YouTube-csatornának köszönhetően vált ismerté szélesebb körben, amikor az egyik számából készítettek paródiát.

A 21 éves rappernő, Bhad Bhabie nemrég fedte fel, hogy súlyos betegsége miatt fogyott le drasztikusan

Fotó: Instagram/Bhad Bhabie

Amerikában épp felfelé ívelt a karrierje, amikor bejelentette, hogy gyereket vár. Sokan csodálkoztak, ugyanis nagyon fiatal és elsősorban botrányaival hívta fel magára a figyelmet. 18 évesen már az OnlyFans-oldalra is regisztrált, ahol elképesztő összegeket keresett a meztelen képeivel. Ezt követően az Instagramon üzent az utálóinak: megmutatta az OnlyFans által készített kimutatást, ami szerint nettó 42 millió dollárt, nagyjából 15 milliárd forintot keresett eddig az oldalra feltöltött erotikus képeivel és videóival. Bhad Bhabie ezzel ekkor rekordot állított fel az OnlyFansen, hisz a regisztrációja után csupán hat óra alatt keresett egymillió dollárt, ami addig senki másnak nem sikerült.

Most azonban szomorú hírt közölt a követőivel, akik folyamatosan faggatták, miért fogyott ilyen sokat és aggasztónak tartották a változását, főleg úgy, hogy idén tavasszal adott életet első gyerekének, egy kislánynak. Ekkor döntött úgy a fiatal rapperlány, hogy egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben elárulja, súlyos rákbetegséggel küzd.

Sajnálom, de a rák elleni gyógyszerem miatt fogytam ennyit. Lassan visszanyerem a formám. Szóval ne gyársátok kérlek tovább a legrosszabb narratívákat

- írta röviden Bhad Bhabie.

Valójában azóta is rejtély, hogy mindez pontosan mit jelent, de a 21 éves Bhad Bhabie nemrég mutatta meg drámai fogyását a közösségi oldalain közzétett fotókon. Sok támogatója aggodalmát és támogatását fejezte ki számára, mióta felfedte, hogy súlyos beteg. Az sem teljesen világos, hogy a rappernő leküzdötte-e a rákot, vagy milyen állapotban van jelenleg. Ezzek kapcsolatban a TMZ megkereste az énekesnő hivatalos képviselőit, de egyelőre nem kaptak választ a kérdéseikre.