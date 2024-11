Blitz - Az anya-fia közötti kapcsolatba még egy világháború se szólhat bele

Saoirse Ronan újabb Oscar-jelölésre készülhet (Fotó: Apple TV)

McQueen ezt magabiztosan hozza, miközben olyan torokszorítóan izgalmas jeleneteket is láthatunk, mint a szétbombázott Temze parton rohanó kisfiú, vagy a londoni metró valós tragédiája: testközelből élhetjük át, ahogy a folyó elönti az óvóhelynek szánt állomást, ezzel rengeteg ember halálát okozva. Teszi mindezt tökéletes díszletekkel és Hans Zimmer visszafogott, de hatásos muzsikájával tarkítva. Nem akarok az Apple Tv+ ellen/mellett korteskedni, de ezt a filmet is érdemes lett volna moziba küldeni, nem csak a Megfojtott virágokat vagy a Napóleont. Tény, kevesebb látványosabb pillanata van, mint az említett két filmnek, de azok legalább annyira hatásosak lettek volna egy mozivásznon.

Gyerekszínészek a köbön

A Blitz azonban a főszereplők hitelességén áll vagy bukik. Ezt McQueen is tudta, hiszen nem lehet egy ennyire két személyre fókuszált történetet holmi látványorgiával pótolni, pedig abból is akad bőven. Fent pont említettem, hogy ritkán látni hiteles gyerekszínészt a vásznon, és ha a kétezres években kéne gondolkodnom, akkor eszembe jut a 2007-es Vágy és vezeklés, és egy akkor teljesen ismeretlen kislány, bizonyos Saoire Ronan. A forgatás idején még csak 12 éves színésznő egy Oscar-jelöléssel bikázta be a karrierjét és bizonyította, Jodie Foster óta nem láttunk ilyen hatásos gyerekszínészt. Azóta még begyűjtött három jelölést, és erős a gyanúnk, hogy az anya, Rita szerepéért meglesz az ötödik jelölése is a színésznőnek. Ronan még mindig csak 30 éves, de az arca olyan, mint egy 16 éves tinilányé. Az első jelentben még olyan, mintha egy nővér vagy kedves barát játszana a kis George-al, aztán pár percen belül kiderül, egy igazi anyatigrissel van dolgunk, akit számos tragédia ért, többek között ahogy elveszítette a kisfia apját. A színésznő minden rezdülése izgalmas, és még az olyan levegőbe lógó pillanatokat is képes élettel megtölteni, mint a tűzoltó Jack és közte lévő plátói vonzalom, ami pont kisfia bőrszíne miatt nem teljesedhet be. A tűzoltót egyébként az a Harris Dickinson játssza, aki a Nicole Kidmannel fog együtt szerepleni a Babygirl thrillerben.