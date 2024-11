Börtönbe került Andrei Mangra támadója

Mint írtuk, a múlt héten a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangrát megverték egy belvárosi lakásban - úgy tudni, fejsérülést szenvedett. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. A verekedésben ketten annyira megsérültek, hogy mentőt is kellett hívni hozzájuk. A rendőrök Andrei Mangrát először kórházba kísérték, ahol elvégezték a drogtesztet, majd azonnal vissza is szállították az V. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol hosszú órákon át tartó kihallgatás következett, és csak késő este távozott.

A BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást. Továbbá kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült, emiatt szintén eljárás indult. A Blikk szerint a bántalmazással gyanúsított férfi letartóztatását a bíróság vasárnap már el is rendelte.

A Fővárosi Főügyészség a hét végén indítványozta egy férfi letartóztatását a jelenlétének biztosítása érdekében és a bizonyítás megnehezítésének, illetve a bűnismétlés megakadályozása érdekében. A bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatást, amely ellen a férfi nem, a védője azonban fellebbezett

– mondta Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője.

A verekedés Szabó Zsófi táncpartnerének a lakásában történt, ahol egy másik férfival tartózkodott. A két támadó erőszakkal jutott be az ingatlanba, ahol Andrei Mangrát állítólag zsarolták meg és bántalmazták.