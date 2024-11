Hatalmas tömeg előtt szenvedett balesetet Brad Pitt

Brad Pitt egy karambol után kiszállt a füstölgő kocsiból, majd néhány lépés múlva összeesett, láthatóan elájult – ennek a jelenetnek lehetett tanúja a közönség a Las Vegas Grand Prix-n, ahol nagyjából 300 ezren fordultak meg a verseny három napja alatt.

Brad Pitt a Hungaroringen is feltűnt a nyáron

Fotó: Instagram/Inspirarte.az / Instagram/Inspirarte.az

A közösségi médiában megjelent posztok szerint többen halálra rémültek, miután nem voltak tisztában vele, hogy csak megrendezett jelenetet láttak – Brad Pitt ugyanis épp autóversenyzős filmjét, az F1-t forgatta: ahhoz vettek fel egy jelenetet, csak épp statiszták helyett valódi tömeg előtt.

A helyzetet az X-en tisztázták az alkotók, akik Brad Pitt karaktere, illetve filmbéli Forma-1-es csapata, az AXP GP nevében is létrehoztak egy-egy hamis profilt. "Kemény éjszaka Vegasban. Sonny a kvalifikáción sérülést szenvedett, és holnap nem fog versenyezni, mivel a felépülésére koncentrál. A csapat teljes mértékben mögötte áll, és Joshua ad majd reményt a verseny napján" – írták a fiktív csapattagok, ezzel is világossá téve, hogy nem Brad Pitt, hanem az általa játszott Sonny Hayes sérült meg.

Brad Pitt a Hungaroringen is forgatott

Brad Pitt a film miatt a Forma-1-es versenysorozat több helyszínén megfordult, a nyáron a magyar nagydíjon is forgatott a Hungaroringen – amiről több fotót láthat itt.

Az eredeti tervek szerint Brad Pitt egyébként már tavaly megjelent volna a magyar nagydíjon, a hollywoodi írók és színészek elhúzódó sztrájkja miatt azonban a tervezettnél hamarabb felfüggesztették a forgatást, a világsztár akkor hazautazott a silverstone-i futam után.

Az F1 egyik producere a hétszeres világbajnok autóversenyző, Lewis Hamilton, aki szerepet is kapott a filmben Javier Bardemmel, Tobias Menziesszel, Simone Ashley-vel és másokkal együtt. Brad Pitt egy fiktív istálló autóversenyzőjét alakítja, a szerepe kedvéért pedig valódi versenyautót is vezet, amint azt a Las Vegas Grand Prix nézői is láthatták.