Brit szépfiúk hódítják meg Hollywoodot

Los Angeles városát újra ellepték az európaiak: ám az 1920-as évekkel ellentétben most nem a rendezők és producerek. Brit szépfiúk vagyis jóképű fiatal sztárok mutatták meg, akár a világ legdrágább filmjét is képesek elvinni a hátukon alig pár évvel azután, hogy felfedezték őket.

Paul Mescal hamarosan fogalom lesz, a brit szépfiúk egyike ugyanis a Gladiátor 2 sztárja (Fotó: AFP)

Brit szépfiúk, akik meghódították Hollywoodot

Paul Mescal

A 28 éves ír színész 2020-ban robbant be az outsider Connell szerepével a Normális emberek című sorozatban. Ha Sandra Bullock volt a kilencvenes években a szomszédlány karakter, akkor tuti hogy Paul a szomszédsrác; helyes, de nem kirobbanóan sármos, bármelyik angol utcasarkon elsétálhatna, mégis ha a gyöngyvásznon látjuk, akkor nem felejtjük. Mescal 4 éve alatt közel 10 filmet forgatott, leginkább független alkotásokat, mint a Mind idegenek vagyunk, az Elveszett lány vagy a Volt egyszer egy nyár, amiért Oscar-díjra is jelölték. 2024-ben azon a világ királya lesz - nem Leonardo DiCapriós módon - ugyanis a napokban érkezik az évtized egyik legjobban várt filmje, a Gladiátor 2, ami után mindenki tudni fogja, ki is Paul Mescal.

Vikomt helyett már muscial-herceg és dinótudós lett Jonathan Bailey (Fotó: AFP)

Jonathan Bailey

2020-ban dobbantotta meg először a fél világ szívét. Csibészes mosolya nők millióit vette le a lábáról a Bridgerton című sorozata vikomtjaként. Jonathan Bailey-nek harminc fölött jött meg a siker, azóta az angol arisztokrata család történetének három évadában is láthattuk a Netflixen, míg közben a SkyShowtime-on az Útitársak című sorozatért kapott Emmy-jelölést, és az év legjobban várt muscialjének, a Wickednek megkapta a férfi főszerepét, ami még a Gladiátor 2-t is lenyomhatja a mozipénztáraknál. Az Óz, a nagy varázsló Fiyero-ja tényleg a szupersztárok közé emeli a színészt, aki jövőre Scarlett Johanssonnal futkos majd együtt a dinók elől az új Jurassic Park filmben.

Barry jeges tekintetét a modellipar is felfedezte (Fotó: AFP)

Barry Keoghan

A karakteres arcú 32 éves ír színész már 2017-ben tűnt fel a Szegény párákat és az Emma Stone homevideóját is megalkotó Yrogos Lanthimos Egy szent szarvas meggyilkolása című botrányfilmjében Colin Farrell és a még mindig bevállalós Nicole Kidman oldalan. Keoghan lassan építette a karrierjét, de 2021-ben már az Örökkévalók című Marvel-rettenet egyik főszerepét kapta meg, ő a Robert Pattinson-féle Batman univerzum Jokere, és 2022-ben Oscar-jelölést kapott a Sziget szellemei című angol szatírában nyújtott alakításáért. A világ azonban tavaly ismerte meg igazán a Saltburn című filmben, amiben nemcsak sokkoló alakítást nyújtott, de Sophie Ellis-Bextor Murder on the Dance Floor című slágerére egy infantilis 3 perces tánccal berázta magát a világsztárok közé. Keoghan jelenleg a Peaky Blinders filmet forgatja a Netflixnek Cillian Murphy-vel.