26 éves titok derült ki Britney Spears legnagyobb slágeréről

Eddig nem hallott sztorival álltak elő a 5ive nevű fiúbanda tagjai, állításuk szerint zeneipari vezetők először nekik ajánlották fel a ...Baby One More Time című slágert – amellyel aztán Britney Spears vált ismertté 1998-ban.

Britney Spears a ...Baby One More Time klipjében

Fotó: YouTube/VEVO

A 5ive akkori menedzsere, Chris Hebert a BBC fiúbandákkal foglalkozó dokumentumsorozatában mesélte el, hogy annak idején felajánlották nekik, hogy vegyenek fel egy demót a ...Baby One More Time-ból, de a tagok iszonyú gyengének, a lehető legrosszabbnak tartották a dalt, ezért visszautasították – ahogy azt tették egyébként a Bye Bye Bye-jal is, amelyből aztán az 'N Sync profitált.

A ...Baby One More Time közben az akkor még jóformán ismeretlen, 16 éves Britney Spearshez került, akinek viszont egyből ismertséget, nemzetközi hírnevet is hozott az általa előadott verzió.

Hogy van mostanában Britney Spears?

Britney Spears az utóbbi években leginkább csak furcsa dolgokat, őrült táncos videókat, meztelen felvételeket posztol a közösségi médiában, áprilisban már úgy beszéltek róla az ismerősei, hogy a csőd és az őrület szélén áll.

A TMZ-nek akkor nyilatkozó források szerint Britney Spears "teljesen működésképtelen", sok esetben sokkoló és radikális hangulatváltozásai is vannak, mióta felszabadult apja gyámsága alól, és a hétköznapokban nem felügyeli senki. "Sok szabadságot adott neki a gyámság, a korlátozások is csak azért voltak, hogy védjék őt. Most már nem védi semmi" – mondta egy ismerős, aki szerint Britney Spears egyre jobban elszigeteli magát, alig vannak már körülötte emberek.

Az énekesnőért aggódó források szerint Britney Spears anyagilag is veszélyben volt/van, hiszen folyamatosan költötte a vagyonát, de nem termelte újra. Az egyébként a közösségi médiából is látszik, hogy egy-kéthavonta elmegy valamilyen luxusútra, ha épp nem az Ozzy Osbourne-t is idegesítő táncait adja elő.

Film készül az életéről

Britney Spears életéről közben mozifilm készül, ami illeszkedik az utóbbi évek trendjébe, a zenés életrajzi filmek (Bohém rapszódia, Elvis, Rocketman stb.) sorába. A produkció alapjául az énekesnő tavaly megjelent önéletrajzi könyve, a The Woman in Me (magyar címén A bennem lévő nő) szolgál: a megfilmesítési jogait a Universal Pictures vette meg, a rendező Jon M Chu lesz.