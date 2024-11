Andrei Mangrát kegyetlenül megverték, Sallai Nóra állapotában változás történt

A november 11-i hét is bővelkedett bulváreseményekben, továbbra is zajlott az élet a magyar sztárok körül. Nézze meg, hogy mik voltak a hét legérdekesebb hírei a sztárok világában.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra gőzerővel készültek még tegnap is a következő adásra, azonban most veszélybe került a szereplésük a táncos súlyos sérülései miatt

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

Andrei Mangrát megverték, kihagyta a Dancing with the Stars negyedik adását

Péntek délután robbant a hír: a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangrát megverték egy belvárosi lakásban, úgy tudni, fejsérülést szenvedett. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, de a Dancing with the Stars pénteki próbáján sem jelent meg. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabál. Akkor hívták fel a rendőröket. Csúnya sérüléseket okoztak egymásnak, folyt a vér, ketten pedig annyira megsérültek, hogy mentőt is kellett hívni hozzájuk. Az egyikük Andrei Mangra volt. A rendőrök Andrei Mangrát először kórházba kísérték, ahol elvégezték a drogtesztet, majd azonnal vissza is szállították az V. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol hosszú órákon át tartó kihallgatás következett, és csak késő este távozott. Végül hosszas találgatás után a TV2 szombaton bejelentette, hogy Andrei Mangrát Suti András helyettesíti a táncos műsorban. Később a férfi is üzent a közösségi oldalán, hogy a követői szavazzanak a párosra, akik végül tovább is jutottak.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

Sallai Nóra állapotában változások történtek

Másfél hónapja történt Sallai Nóra autóbalesete Alsónémediben, egy BMW-vel ütköztek. A BMW sofőrje a megengedett 50 km/h sebességnél jóval többel haladt, így már nem tudta elkerülni az ütközést. Míg Sallai Nóráék súlyos sérülést szenvedtek, addig a BMW utasai könnyű sérüléseket szereztek. A balesetet nem élte túl a színésznő kisfia, Bende a kórházban meghalt.

Friss médiainformációk szerint a Jóban Rosszban színésznője már egyre többet van ébren, állapota javult kissé. Több csontja is eltört, ezek a sérülések javulnak, és nem fekszik egész nap az ágyban, gyakran kiültetik kerekesszékbe.