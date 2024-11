Caramel a Megasztárról: Minden kiesés felháborodást fog kelteni

Caramel a Megasztárral lett országosan ismert, megtisztelőnek tartja, hogy gondoltak rá, amikor a 2024-es zsűrit állította a TV2. Az eddig hat évad győztesei a mai napig színpadon vannak, a magyar popzenei élet ismert arcai, ő pedig abban bízik, az idei győztes is a pályán lesz két évtized múlva. „Ebben reménykedünk, a versenyzőket látva. Több olyan énekes is van közöttük, aki nagyon esélyes, és bízunk abban, hogy maradandót tud felmutatni a műsorban és a műsor után is. De ahhoz, hogy valaki a szakmában maradjon, nem elég a hang, kellenek a nagyon jó dalok” – mondta az Origo megkeresésére.

A Megasztár egyik zsűritagja, Caramel

Fotó: TV2

„Az énekhang csak egy eszköz: dalszerzők kellenek vagy az, hogy ők maguk szerethető dalokat tudjanak írni. De nagyon bizakodók vagyunk, nagy tehetségek bukkantak fel . Találtunk már most pár olyan énekest, akik állócsillagok lehetnek. Mert az a fontos, hogy a csillag, amely egyszer felragyog, hogyan tud állcsillag lenni” – vélekedett.

Caramel a hibás bárki kieséséért?

Mindeközben Bánsági Petronella mindhárom élőadásban a veszélyzónába került, Molnár Ferenc Caralmel mégis Petronella továbbjutása mellett döntött, Szilágyi Józsi pedig kiesett. "Ismét nagyon komoly adáson vagyunk túl, több énekes is szintet lépett a szememben. Az, hogy búcsúznunk kell egy-egy énekestől, mindig fájdalmas pontja az estének. Őszintén mondom, lövésem sincs, hogy a megmaradt hat versenyző közül legközelebb kitől kell búcsúznunk. Ami az elmúlt vasárnapot illeti, akkor sem voltunk, voltam könnyű helyzetben" – ismerte el Caramel, majd hozzátette, eljutottak hozzá a reakciók, miszerint őt hibáztatják Szilágyi kiesése miatt.

