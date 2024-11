Cate Blanchett új sorozata brutális és erotikus - Sokkoló lett a Cáfolat!

Létezésünk egyik alapeleme a kétely. Cate Blanchett legújabb sorozatának, a Cáfolatnak (eredeti címén: Disclaimer) szereplői ebbe őrülnek, betegednek vagy halnak éppen bele, amit az Oscar-díjas mexikói rendező zseni, Alfonsó Cuarón mutat be nekünk hét részen keresztül. Fontos kiemelni, hogy a Cáfolat az év egyik legvitatottabb sorozata, közel sem hibátlan, ám annyi sokkoló kérdést és alakítást látunk benne, illetve zseniális vizuális és narrációs megoldásokat, hogy értjük, miért imádták a Velencei Filmfesztiválon a Renee Knight könyvéből készült szériát.

Cate Blanchett cáfolata mit sem ér

A közösségi médiában már mindenkiből lehet szörnyeteg, elég csak elég hangosan óbégatni egy tik-tok videóban, vagy gyalázkodó posztokat kitenni és kész is a baj. A másik fél védekezhet, elbújhat, szégyenkezhet vagy szimplán tehet rá és megtarthatja a maga igazságát! Bizony, fontos kiemelni, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága, és ebben rejlik a Cáfolat zsenialitása.

Catherine Ravenscroft televíziós újságíró, dokumentumfilmeket készít és annyira szuper még több, mint 25 év után is a házassága a férjével, hogy néha szívből gyűlöljük érte. Éppen egy díjat vesz át a nő, amikor a postás egy rejtélyes könyvet hoz számára. A Vadidegen című történet sztorija teljesen sokkolja Blanchett karakterét, aki túlságosan is magára ismer a könyv főszereplőjében, akit az első olvasók "szimplán egy ribancnak tartanak, aki azt kapta, amit megérdemelt". Blanchett nyomozásba kezd, vajon ki írhatta a könyvet, miért most és miért állított benne - Catherine állítása szerint - valótlanságokat. Nagy gond azonban, hogy a figura saját igazát nem tudja elmondani, de ami még rosszabb, a tökéletes férje és a 25 éves, otthon füvező, amúgy teljességgel életképtelen fia se hajlandó meghallgatni, így a megtört nő magára marad a sokkoló múltjával és a nyomozással.

Párhuzamosan láthatjuk a régimotoros, nyugdíjas tanár, Stephen Brigstocke történetét is, aki egy szörnyű balesetben vesztette el a fiát, ami a feleségét annyira megviselte, hogy megbomlott az asszony elméje, és később a rák végleg maga alá gyűrte. A kissé bogaras férfi azonban úgy gondolja, hogy a fiát megölték és ehhez vastagon köze van Blanchett figurájának, így egy kis régimódi bosszúhadjáratot indít a férfi, hogy bizonyítsa a - vélt vagy valós - igazát. Erre egy kézirat van a segítségére, amit még hajdani felesége írt a fiúkról és annak olaszországi utazásáról.