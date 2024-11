Céline Dion súlyos betegségéről beszélt

Az énekesnőt 2022-ben diagnosztizálták a stiff-person szindrómaként ismert neurológiai rendellenességgel, de már sokkal korábban érezte a betegség első jeleit. Céline Dion korábban egy interjúban arról beszélt, hogy milyen ijesztő tünetei voltak a betegségének és milyen hatással volt a hangjára az egyre romló egészségi állapota.

Céline Dion

Fotó: Instagram.com/celine_dion_hungaria/

Van gyógymód Céline Dion betegségére?

Az énekesnő szerencsére egyre jobban érzi magát, meglepetésvendégként jelent meg nemrég a City of Hope Los Angeles-i gáláján, hogy a Spirit of Life nevű díjat átadja az AEG Presents elnök-vezérigazgatójának, Jay Marcianónak, nyáron pedig a párizsi olimpia megnyitóján is fellépett.

A tudomány jelenlegi állása szerint gyógyíthatatlan a betegsége, azonban az orvostudomány biztató híreket közölt, ugyanis egy újfajta kezelés meggyógyíthatja a sztárt. Amanda Piquet orvos egy speciális kezelés tesztelésébe kezdett, ami segíthet annak az idegrendszeri „fékfunkciónak” a visszaállításában, amelyet egy bizonyos antitest ebben a betegségben tönkretesz, kiváltva ezzel a kínzó tüneteket.

"Doktor Piquet nemcsak abban van óriási segítségemre, hogy kezelje a tüneteimet.

Egy sokkal fontosabb dolgot is elért: reménnyel váltotta fel a félelmemet

- mondta Céline Dion.

Az autoimmun neurológai zavarokról még évekkel ezelőtt keveset tudott az orvostudomány, azonban ez mára változott és egyre nagyobb a remény arra, hogy az énekesnő meggyógyuljon - írja a Best magazin.

Ilyen Céline Dion betegsége

Céline Dion a róla készült dokumentumfilmben, az I Am Céline Dionban is hosszasan beszélt a karrierjét is veszélyeztető súlyos neurológiai betegségről, a stiff-person-szindrómáról.

A betegségére jellemző az izommerevség, az ingerekre, például hangokra és fényre való fokozott érzékenység, valamint az érzelmi stressz, amely izomgörcsöket okozhat. Az állapot jellemzően a test középső részén, a törzsben és a hasban jelentkező izommerevséggel kezdődik, mielőtt a lábakban és más izmokban jelentkező merevséghez és görcsökhöz vezet.

"Olyan, mintha valaki egyfolytában fojtogatna. Olyan, mintha valaki nyomná a gégédet, a garatodat. Olyan, mintha beszélnél, de nem tudnál sem magasabbra, se mélyebbre menni a hangszínedben. Egyszerűen görcsbe rándulsz. Ez a torokban kezdődött. És akkor még azt gondoltam, hogy »Nem, oké, semmi baj, minden rendben lesz«. De lehet a hasban is, lehet a gerincben, lehet a bordákban ez a tünet" – jellemezte korábban a tüneteit Céline Dion.