Alig takarja valami a Netflix vadító sztárjának tökéletes melleit - galéria

Christina Milian amerikai énekesnő, színésznő és dalszerző, akit sokoldalú karrierje miatt nagyon sokan ismerhetnek világszerte. 1981-ben született New Jersey-ben, és már fiatalon érdeklődött a zene és a film iránt. Karrierje a 2000-es évek elején indult be igazán, azóta több sorozatban és filmben is feltűnt. Kezdetben olyan műsorokban és reklámokban szerepelt, mint a Sister, Sister és a Smart Guy, de hamarosan áttért a zenei világra is. Első nagy zenei sikere a 2001-es AM to PM című dal volt, amely nemzetközi sláger lett.

A legújabb karácsonyi filmje egyre népszerűbb a Netflixen

Milian legújabb karácsonyi filmje a Netflixen a Jövő karácsonykor címet kapta, és máris felkerült a legnépszerűbb filmek listájára Magyarországon is, így most megint sokan kíváncsiak rá. A romantikus karácsonyi vígjáték egy klasszikus ünnepi Netflix-film, melyben egy nőt alakít, aki megpróbálja találkozni álmai férfijával, de az események egy kicsit kaotikusan alakulnak. A színésznő jó ideje a saját Instagram-oldalán is reklámozza a legőjabb filmjét, ahol a munkái mellett magát is előszeretettel mutogatja: általában szexi, nem túl sokat takaró bikinikben.

