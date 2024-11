Civilekkel folytatódik a Legyen ön is milliomos!

Civil játékosokkal folytatódik a TV2-n a Legyen ön is milliomos!, amelyben az első héten még sztárok próbálták ki magukat: Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv nagyot buktak, Tóth Gabiék milliókat vittek el, Schobert Nobert pedig meg akarta mutatni, hogy az agya mennyire működik két stroke után.

Rubint Réka és Schobert Norbert a Legyen ön is milliomos!-ban

Hétfőtől jönnek a civilek, nézzen bele a TV2 előzetesében, hogy mire számíthat!

Palik László a Legyen ön is milliomos! házigazdája

A Legyen ön is milliomos! házigazdája, Palik László korábban arról beszélt, hogy eddig ez a legkomolyabb formátum, amivel dolgozott, miközben az Origónak is nyilatkozott a munkájáról.

"Tavasszal keresett meg Pavel Stanchev, a TV2 vezérigazgatója, elmondta, hogy az a célja, hogy visszahozza a Legyen ön is milliomos!-t a képernyőre. Részemről nem volt kérdéses, hogy vállalom, ugyanis

amikor a Legyen ön is milliomos! meghonosodott Magyarországon, nézőként szerelmese voltam a műsornak.

Mint mindenki más, én is próbáltam esténként tesztelni magam a képernyő előtt ülve. Azokban az években ez a műsor rendszeresen leültette a nézők nagy többségét a tévé elé. Amikor én anno néztem a tévében, imádtam és tudtam, hogy ez egy zseniális formátum. Úgyhogy amikor megkaptam a felkérést, gondolkodás nélkül igen mondtam" – magyarázta Palik László, akinek feltételei, kikötései sem voltak a műsorral kapcsolatban.

"Nekem nem szoktak ilyenjeim lenni. Vagy szeretnék valamit csinálni, vagy nem, nincs köztes döntés az én világomban. Komoly megtiszteltetésként éltem és élem meg, hogy részt vehetek ebben a műsorban. A formátum ugyanis abszolút világsiker, 130 országnál is többen került a képernyőre eleddig, és harmincnál is több országban megy jelenleg is.

Én hittel hiszem, hogy a tudás kortalan, a tudás ugyanolyan szexi, mint tíz, húsz vagy harminc éve, így nagyon bízom benne, hogy van helye ennek a műsornak a képernyőn 2024-ben is.

A nagy kérdés az volt, hogy lehet-e aktualizálni – és ez nagyban függ pont a kérdésektől, hogy mennyire alkalmazkodnak a mai világhoz. Az is nagyon számít szerintem, hogy nézőként mennyire tudunk azonosulni a játékosokkal. Túl a forgatáson és az utómunkán, azt kell mondanom, hogy elképesztően szerethető és jó játékosaink vannak. Szerintem zseniális kérdések születtek, imádtam a forgatás minden percét, az előkészítést és az utómunkát is" – részletezte korábban.