AC/DC-re tangóztak, maximális pontszám a Dancing with the Starsban - videó

Mint írtuk, A Dancing with the Stars november 30-i adása a „Páratlan párosok” alcímet kapta, ugyanis minden, versenyben lévő páros mellé beszáll még egy táncos. A show első felében azonban a szokott párosokat látjuk, a harmadiknak fellépő WhisperTonék pedig megszerezték az este első 30 pontját. Fotó: Csudai Sándor - Origo Fotó: Csudai Sándor - Origo Fotó: Csudai Sándor - Origo Tangóval jött WhisperTon és Tóth Katica, az AC/DC Highway to Hell című dalára. Szente Vajk szerint övék a legkiegyensúlyozottabb teljesítmény ebben az évadban, a végén látott emelést pedig külön dicsérte. Juronincs Tamás elmondta, hogy WhisperTontól a táncos múlt miatt mindig többet vár. Három tízest kaptak, 30 ponttal természetesen az élre ugrott a most 23 éves influenszer és táncosnő partnere. Itt a zsűri értékelése, itt pedig meg tudja nézni a táncot: A show ma este 11-ig még elcsíphető a TV2-n. Minden videót itt talál, sok cikket itt olvashat a műsorról.

