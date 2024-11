A párbajok estéje után megvan a Dancing with the Stars újabb kiesője

Véget ért az ötödik élő show- is, mely az Elvarázsolt Táncok éjszakája volt. Valóban varázslatos produkciókkal léptek színpadra a táncosok és sztárpárjaik a Dancing with the Stars mai adásában is, akik kétszer is bizonyítottak a mai estén, ugyanis az egyéni produkciókon túl párbajozniuk is kellett.

Október 26-án kezdődött a Dancing with the Stars ötödik évada, amely valószínűleg az egyik legemlékezetesebb évad lesz mind közül, ugyanis rengeteg meglepetést és váratlan fordulatot tartogatott a nézők számára a kezdetektől fogva. A november 23-i adásban az Elvarázsolt Táncok tematikája valóban elvarázsolt produkciókat tartogatott, a nyitányt ennek fényében a Harry Potterből jól ismert dallamra táncolták el a profi táncosok. Rendkívül látványos produkciókkal folytatódott a Dancing with the Stars

Fotó: Csudai Sándor - Origo Majd a műsorvezetők, Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna azonnal be is jelentették, hogy Szabó Zsófi állandó párja innentől kezdve Suti András lesz, ugyanis Andrei Mangra nem folytatja a versenyt. Majd Mangra egy videóüzenetben búcsúzott a stábtól és a nézőktől, viszont váratlanul neki is üzentek, nem más, mint Gabriela Spanic, aki az első évadban volt a táncpartnere. Szabó Zsófi végleg búcsúzott eddigi táncpartnerétől, mától Suti Andrással folytatja tovább a Dancing with the Stars ötödik évadát

Fotó: Csudai Sándor - Origo A zsűrinek ma sem volt könnyű dolga a pontozásnál, viszont kiosztották az évad első maximális 30 pontját

Fotó: Csudai Sándor - Origo Az ötödik élő show-ban sem volt hiány drámából, megható pillanatokból, ráadásul ma kapta meg az egyik páros az évad első maximális pontszámát is! Az egyéni produkciók előadása az alábbi sorrendben történt. Mihályfi Luca és Hegyes Berci - tangó, 27 pont

Tóth Gabi és Papp Máté Bence – freestyle, 25 pont

Tóth Katica és WhisperTon – samba, 29 pont

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid – cha-cha-cha, maximális 30 pont

Stana Alexnadra és Kucsera Gábor – jive, 25 pont

Szabó Zsófi és Suti András - bécsi keringő, 28 pont Törőcsik Franciska és Baranya Dávid nagyon elkeseredtek a múlt héten történtek után, azonban elképesztő produkciójukra maximális pontot kaptak

Fotó: Csudai Sándor - Origo Majd elkezdődtek a párbajkörök, mlyben minden párosnak showtánc műfajban kellett bizonyítani tudását. elsőként Tóth Gabi és Kucsera Gábor mérte össze tánctudását a Gangnam Style című slágerre. Szente Vajktól és Ördög Nórától Kucser Gábor és Stana Alexandra kaptak 1-1 extra pontot, Juronics Tamástól viszont Tóth Gabiék, így a párbajt az előbbi páros nyerte, így a harmadik helyre kerültek. Tóth Gabiék Kucsera Gáborékkal nyitották meg a párbajkört

Fotó: Csudai Sándor - Origo A kövtekező párbajozó páros Mihályfi Luca és Szabó Zsófi voltak, szintén showtáncoltak. Ördög Nóra és Juronics Tamás Mihályfi Lucának és Hegyes Bercinek adta a plusz pontot, Szente Vajk Szabó Zsófinak és Suti Andrásnak, így az énekesnő került ki a párbaj győzteseként, a tábla második helyére kerültek táncpartnerével.

Szabó Zsófi és Mihályfi Luca párbajából az énekesnő került ki győztesként

Fotó: Csudai Sándor - Origo Végül Tóth Katica és WhisperTon, valamint Törőcsik Franciska és Baranya Dávid zárták az ötödik élő show-t látványos pábajtáncukkal egy igazi buli slágerre, a Party Rock Anthemre. Juronics Tamás szerint ritka produkció volt, mert nem lehetett látni, hogy ki a profi táncos, és ki nem, teljesen elmosódtak ezek a határvonalak. Nehéz értékelés volt a zsűri számára, végül Ördög Nóra és Szente Vajk szavazatával WhisperTonék kapták az extra pontot, így holtversenyben lettek az elsők az összesítés után. Holtversenyben első helyen végzett a két párbajozó az este végén

