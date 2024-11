Dancing with the Stars: kiderült, valójában miért jött haza Amerikából Andrei Mangra

"Amikor lehetőséget kaptam arra, hogy kiutazzak Amerikába dolgozni, tanítani, akkor természetesen benne volt a pakliban az is, hogy hosszú távon maradok, és kint folytatom az életemet, a karrieremet" – mondta Andrei, aki egy megszakítással tavaly nagyjából tíz hónapot töltött az Egyesült Államokban, ahol rádöbbent arra, hogy sokkal jobban kötődik Európához, mint korábban gondolta.

Az életem során rengeteget költöztem, és mindig egyedül voltam, ami soha nem jelentett problémát, hiszen könnyen barátkozom, ismerkedem, de most valahogy azt éreztem, hogy sem az időpont, sem a hely nem megfelelő, egyszóval nem éreztem otthon magam.

Így végül amellett döntöttem, hogy nem ragaszkodom az eredeti elképzeléshez, inkább hazaköltözöm. Persze tapasztalatnak nagyon jó volt " - folytatta a Dancing with the Stars táncosa.

Szabó Zsófi oldalán láthatják a TV2 nézői

"Megmondom őszintén, most nagyon izgulok, ez persze korábban is jellemző volt rám, de így, hogy kihagytam egy évadot, felerősödött ez az érzés. Picit olyan számomra, mintha most először vennék részt a műsorban, és ez fantasztikus, Mindemellett rengeteg erőt és motivációt ad az is, hogy az emberek mennyire pozitívan fogadták a visszatérésemet. Számomra ez a valóra vált álom, ráadásul Szabó Zsófi személyében egy nagyszerű partnert kaptam, akivel igyekszünk hétről hétre bizonyítani és meghálálni azt a szeretetet, amit kapunk" - mondta el a Blikknek.

Szabó Zsófi sírva távozott a táncpróbáról

Szabó Zsófit a tánc mindig érdekelte, de eddig nem volt lehetősége kipróbálni magát ezen a területen. Korábban elmondta, hogy eddig mindenhez nagyon görcsösen nyúlt hozzá, mert nagyon akart teljesíteni, de megpróbálja most ez az egészet inkább élvezni. A műsorvezető már az első találkozáskor azt érezte, hogy megvan közte és Andrei között az összhang, a próbák pedig nagyon jó hangulatban telnek.

Ennek ellenére előfordult, hogy Szabó Zsófi sírva távozott az egyik próbáról, aminek okairól most először mesélt a TV2 sztárja.

"A szokásosnál kevésbé izgulok most.

Bármire készültem fel eddig életem során, nagyon komolyan vettem.

Ezt is nagyon komolyan vettem. Az egész felkészülési időszak számomra nagyon tudatos volt: nagyon figyeltem arra, hogy jól legyünk, egészségesek legyünk, eleget aludjunk, ami nem mindig jött össze.

Voltak olyan próbák, amikor pityeregve mentem haza, és volt olyan nap is, mikor örömkönnyekkel mentem haza.

Elég sokat sírtam ebben a pár hétben" - emlékezett vissza Szabó Zsófi, aki ma este második alkalommal áll színpadra a profi táncpartnere oldalán.