Ők kapták az első maximális pontszámot a Dancing with the Stars ötödik évadában - videó

Megelpő lehet, kik teljesítettek olyan kiválóan, hogy megkapják a Dancing with the Stars ötödik évadának első maximális 30 ponját, ugyanis az előző héten a kiesés szélén álltak. A veszélyzónás páros, Törőcsik Franciska és Baranya Dávid egy kemény mélypontot éltek meg azután, hogy majdnem kiestek a negyedik élő show-ban, azonban most olyan lendületet adott neki, hogy minden határt át tudtak lépni, és önfeledten eltáncolni a nezéh koreográfiát.

Törőcsik Franciska színésznő, és profi táncos párja, Baranya Dávid az Elvarázsolt Táncok éjszakáján cha-cha-chát táncoltak Gwen Stefani slágerére, ezzel le is vették a lábáról a zsűrit, akik csupa elismerő szóval biztatták a párost. Most talán új erőre kapnak az elismerés után, és nem lesz olyan rossz hangulatuk, mint a produkciót megelőz kisfilmjükben volt.

Azonban a neheze még hátra van számukra, hiszen az eddig is remekül teljesítő WhisperTon és Tóth Katica ellen kell majd párbajtáncolniuk az este folyamán.