Nézzen képeket a Dancing with the Stars legutóbbi élő show-járól! - galéria

Mint írtuk, látványos egyéni produkciókkal, majd párbajokkal folytatódott az ötödik élő show. A Dancing with the Stars legutóbbi adásában is egy újabb páros búcsúzott a versenytől. Nézze meg a show legjobb pillanatait!

Vágólapra másolva!

Nem volt hiány sírásban és drámában a Dancing with the Stars ötödik élő show-jában sem, mely az Elvarázsolt Táncok éjszakája volt. Valóban varázslatos produkciókkal léptek színpadra a táncosok és sztárpárjaik, azonban így is egy párosnak távozni kellett az este végén. A Dancing with the Stars legújabb kiesői: Stana Alexandra és Kucsera Gábor

Fotó: Csudai Sándor - Origo A november 23-i adás is egy igazán különleges este volt, és színpadra lépett a még versenyben lévő hat páros, azaz Mihályfi Luca és Hegyes Berci, Tóth Gabi és Papp Máté Bence, Törőcsik Franciska Baranya Dávid, Kucsera Gábor és Stana Alexandra, WhisperTon és Tóth Katica, valamint Szabó Zsófi, akinek mostantól állandó párja lett Suti András, hiszen az adás elején bejelentették, Andrei Mangra nem folytatja tovább az idei évadot. Az alábbi galériában megtekintheti a legutóbbi adás legjobb pillanatait!

Galéria: Dancing with the Stars 6. rész 1/47 Tóth Gabi és Papp Máté Bence

A műsor végén a veszélyzónába Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Mihályfi Luca és Hegyes Berci, valamint Kucsera Gábor és Stana Alexandra voltak. A zsűri kezében volt a döntés, hogy egy biztos továbbjutót válasszon a következő élő show-ra. Juronics Tamás Törőcsik Franciskát, Szente Vajk Mihályfi Lucát választotta, így Ördög Nórán múlt a döntés, így bár rizikósnak gondolta, mégis Törőcsik Franciska nevét mondta ki. A nézők szavazatai alapján végül Kucsera Gábor és táncpartnere, Stana Alexandra távoztak. Az ötödik élő show-ról itt írtunk hosszabban, erre a linkre kattintva pedig videókat is visszanézhet a legutóbbi produkciókról.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!