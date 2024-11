Dancing with the Stars: Hegyes Berci meglepő kijelentést tett Mihályfi Luca édesapjáról - videó

Harmadik adásához érkezik a Dancing with the Stars ötödik évada, ami igazán izgalmas pillanatokat ígér. A rendkívüli adásban Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté; Mihályfi Luca és édesapja, Mihályfi Balázs; Szabó Zsófi és unokahúga, Berkes Anna; Tóth Gabi és édesapja, Tóth István; Törőcsik Franciska és testvére, Törőcsik Hanna – Kozmofobe; Kucsera Gábor és felesége, Tápai Szabina; WhisperTon és édesapja, id. Strenner Antal; Vomberg Frigyes és fia, ifj. Vomberg Frigyes táncol majd profi táncpartnereikkel.

Dancing with the Stars: Hegyes Bertalan és Mihályfi Luca

Fotó: Mihályfi Luca / Instagram

A Dancing with the Stars táncosa Mihályfi Luca édesapjáról mesélt

Mihályfi Luca a Jóban Rosszban című sorozatból is ismert édesapjával, Mihályfi Balázzsal táncol, akiről Hegyes Bercinek határozott véleménye van.

"Nekem az egyáltalán nem okoz kihívást, hogy két embernek is kell egyszerre tanítanom táncot, hiszen ez a szakmám.

Nekem az volt a nagyon meglepő, hogy azt mondta nekem a Balázs, hogy neki ez komfortzónán kívül esik

- kezdte a profi táncos.

"Ő egy színész férfi ember, aki színpadon szerepel, ahol néha énekelni és táncolni is kell, nekem pedig megmutatta, hogy tökre jól megtanulta ezt a táncot.

Nagyon türelmetlen magával szemben.

Mindig azt mondja, hogy nem akarja, hogy elrontsa a produkciónkat, de nem fogja elrontani, fantasztikusak leszünk együtt hárman.

Megható lesz egy kicsit.

Nagyon örültem, hogy a táncon és Lucán keresztül megismerhettem a Balázst" - részletezte Hegyes Berci.

A TV2 által megosztott videóban Mihályfi Balázs elárulta, hogy a próbák jó hangulatban telnek, Berci pedig elképesztően jó pedagógus. Kiemelte, hogy lányával, még Horvátországban egy esti buliban táncolt legelőször, mikor Mihályfi Luca még hároméves volt, ezenkívül pedig a szalagavatón is táncoltak már együtt.

A versenyzők sorsa ezúttal is a zsűri és a nézők kezében van, szombat este eldől, ki az, akinek ezzel a nem mindennapi adással ér véget a Dancing with the Stars, és kik azok, akik tovább táncolhatnak.