Ez a táncos helyettesítheti az összevert Andrei Mangrát a Dancing with the Starsban

Még mindig kérdéses, hogy a csütörtök este egy belvárosi lakásban összevert Andrei Mangra részt tud-e venni a Dancing with the Stars szombati élő adásában, miután a megverése után jóformán eltűnt: nem lehet elérni, a pénteki Mokkában, illetve az aznapi táncpróbán sem jelent meg.

Mint írtuk, a TV2-nek van vészterve, Andrei Mangra partnere, Szabó Zsófi mindenképp ott lesz a szombati adásban – csak éppen elképzelhető, hogy egy másik táncos oldalán. Egy stábtag nyilatkozata szerint a színésznő és műsorvezető pénteken már beugró táncossal próbált, a produkcióhoz közeli források pedig utaltak arra a sajtóban, hogy a Dancing with the Starsnak vannak más profi táncosai, akik már kiestek.

Ez alapján

Andrei Mangra helyettese leginkább Suti András lehet,

aki a legutóbbi adásban Hosszú Katinka oldalán esett ki. A produkcióból kiesett már két másik pár is (Kamarás Norbert és Sebesi Daniella, illetve PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna), azokban viszont a nő volt a profi táncos – értelemszerűen nem ők fognak feltűnni Szabó Zsófi mellett, ha Andrei Mangra távol marad.

Úgy tudni egyébként, hogy a TV2-nek több vészterve is van attól függően, hogy Andrei Mangra milyen szinten érintett a verekedéssel kapcsolatos rendőrségi ügyben – a dulakodás közben ugyanis egy kés is előkerült, a rendőrség súlyos testi sértés kísérlet gyanúja, illetve drogfogyasztás miatt is eljárást indított. Andrei Mangra ügyéről itt talál még több információt.

Dancing with the Stars: kik vannak még versenyben?

A Dancing with the Starsban jelenleg még hét pár van versenyben, közülük esik ki szombaton egy újabb: