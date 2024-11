Dancing with the Stars: így reagált Hosszú Katinka a kiesésére - videó

November 9-re különleges Dancing with the Stars-adással készült a TV2, ilyen még nem volt a műsor történetében. A rendkívüli adásban a versenyzők a családtagjaikkal táncoltak. A show-ban nyolcan álltak a színpadra, azonban valakinek megint távoznia kellett.

Dancing with the Stars

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A zsűrinél Törőcsik Franciskáék álltak az élen ekkor, Vomberg Frigyesék pedig a lista végén voltak.

A szavazás után hárman kerültek a veszélyzónába:

Vomberg Frigyes

Kucsera Gábor

Hosszú Katinka

A zsűri megmentette Stana Alexandrát és Kucsera Gábort, továbbjutott még Vomberg Frigyes és Südi Iringó a közönség által, kiesett Hosszú Katinka és Suti András.

A Dancing with the Stars versenyzője nem hagyja abba a táncot

Az olimpikon úszónő ugyan még maradt volna táncolni, hangsúlyozta, hogy elképesztő élményben volt része az elmúlt pár hét alatt.

"Az első gondolatom az volt, hogy akkor a következő táncot nem kell megtanulni, illetve mit fogok majd jövőhéten csinálni. Az a furcsa, hogy benne voltunk egy ritmusban, amiből most kiesünk.

Egyébként elképesztő élmény volt ez a három adás.

Annyira élveztem és annyira jó volt az Andrissal készülni.

Nagyon jó hangulatban telt az egész és nagyon élveztem.

Ez volt a célom az elejétől kezdve. Köszönöm szépen és hálás vagyok, hogy itt lehettem" - mesélte Lissák Laurának.

Hosszú Katinka kiemelte, hogy a műsor után is szeretné folytatni a táncot, ugyanis nagyon megszerette ezt a mozgásformát.

"Egyébként Máté is azt mondta, hogy szeretne egy kicsit megtanulni táncolni. Ő is megérezte az ízét a táncnak. Később pedig lehet, hogy ketten is tudunk majd" - magyarázta a TV2 videójában.

Hosszú Katinka arra is kitért, hogy örülne, ha a jövőben kislánya az úszás mellett táncolna is.

"Minél több sportot szeretném, hogy kipróbáljon. Úgy gondolom, hogy az úszás az egy nagyon jó sportág. Alapvetően én úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell tanulnia úszni, később pedig látjuk, hogy szereti-e vagy sem.

Azt nagyon szeretném, hogy táncolni megtanuljon még gyerekkorában, hogy meglegyen a tartása, a magabiztossága

- ecsetelte.