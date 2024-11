Látványos képeken a Dancing with the Stars

November 9-re különleges Dancing with the Stars-adással készült a TV2, ilyen még nem volt a műsor történetében. A rendkívüli adásban Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté; Mihályfi Luca és édesapja, Mihályfi Balázs; Szabó Zsófi és unokahúga, Berkes Anna; Tóth Gabi és édesapja, Tóth István; Törőcsik Franciska és testvére, Törőcsik Hanna; Kucsera Gábor és felesége, Tápai Szabina; WhisperTon és édesapja, id. Strenner Antal; Vomberg Frigyes és fia, ifj. Vomberg Frigyes táncolt profi táncpartnereikkel. Itt írtuk hosszabban a műsorról, itt videókat is visszanézhet.

Dancing with the Stars

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Nézzen sok képet a szórakoztató estéről: