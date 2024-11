A Dancing with the Stars diszkó pillanatait elevenítette fel Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence is, akiket többször is kritizált a zsűri. A páros egy tangót adott elő. Az énekesnő nagyon örült ennek a műfajnak, ugyanis ezt nagyon a magáénak érzi, szerelmüket pedig ebben is meg tudják mutatni.

Tóth Gabi hangsúlyozta, hogy sokan könnyűvérűnek gondolják őt, azonban a valóságban nagyon szemérmes, csak a színpadon viselkedik kihívóan. Justin Timberlake egyik slágerére, a Sexy Back című számra táncoltak, Tóth Gabi pedig extra rövid ruhában lépett a táncparkettre.

Szente Vajk a produkció után kiemelte Papp Máté Bence teljesítményét, akinek ismét sikerült elrejtenie a néptáncos múltját. Hozzátette, hogy észrevette, hogy Tóth Gabi néha melléléptek, amivel Ördög Nóra is egyetértett, ő is hiányolta a technikás részek pontosságát. Juronics Tamás nehézségeket vett észre a lábvezetéseknél, a zsűri pedig egyetértett abban, hogy többet vállaltak be, mint amit kellett volna.

A zsűritől 21 pontot kaptak a produkciójukra.

Tóth Gabi az értékelés után elmondta, hogy köszöni a kritikákat és az is kiderült, hogy próba közbe kificamodott a bokája.