Üzent a Dancing with the Stars kieső párosa

Mint írtuk, a Dancing with the Stars legutóbbi adásában Vomberg Frigyes és Südi Iringó számára ért véget a verseny, a veszélyzónából megmenekült Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, illetve az Andrei Mangra botránya miatt ezúttal Suti Andrással táncoló Szabó Zsófi.

Dancing with the Stars: Südi Iringó és Vomberg Frigyes estek ki a szombati adásban

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Südi Iringó és Vomberg Frigyes a kiesésük után a Dancing with the Stars internetes háttérműsorában nyilatkoztak Lissák Laurának: alapvetően elégedetten távoztak a versenyből, Südi Iringó szerint a csúcsot pont a szombati adásban érték el.

Legalább egy jó produkcióval búcsúztunk a műsortól, és egy olyan hetünk volt, amit kifejezetten élveztünk.

Egyébként a Frici, azt gondolom, hogy ezzel a tánccal érkezett meg a műsorba, és nagyon sajnálom, hogy már nem mehettünk tovább ezen az úton" – mondta a táncosnő, aki azért a jövő hétre tervezett rumbát már könnyebben engedte el, mivel szerinte az a tánc egyáltalán nem illik a partneréhez.

Visszakapom az életemet egy kicsit, aminek nagyon örülök,

mert zsémbes vagyok, ahogy öregszem, és nekem vannak szokásaim, és szeretném azokat visszahozni. Például szeretek a kutyámmal sétálni járni, szaunába járni" – magyarázta a Séfek séféből ismert Vomberg Frigyes, akit ezek szerint megviseltek a próbák.

"Nekem is, a Fricinek is sajog mindene" – vallotta be Südi Iringó is, aki pedig a verseny végeztével visszatér saját táncstúdiójához, ottani munkájához. "Így jó, ahogy minden van" – összegezte a szereplésüket, a kiesésükkel kapcsolatos gondolatait. Nézze meg videón!

Dancing with the Stars: későn került képbe Vomberg Frigyes

Mint ismert, Vomberg Frigyes a többieknél később került be a Dancing with the Stars versenyzői közé, a szerkesztők előbb a házi őrizetben lévő Lagzi Lajcsit szerették volna a műsorban látni – az ő szereplését azonban végül nem engedélyezte a bíróság. Südi Iringó a mulatós zenésszel is túl volt több próbán, mire megszületett a döntés, Vomberg Frigyessel így szinte rohamtempóban készültek fel az első adásra.