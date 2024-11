Október 26-án rajtolt el az ország kedvenc táncos show-ja a TV2-n, a Dancing with the Stars. Az ötödik évad negyedik adásában a diszkóé volt a főszerep, ugyanis a még versenyben lévő hét sztár a leghíresebb retro slágerekre táncolt a partnerükkel. A csatornának egy váratlan döntést kellett hoznia, ugyanis pénteken kiderült, hogy Andrei Mangrát súlyosan összeverték, kórházba került, sőt még rendőrségi kihallgatása is volt az összetűzés miatt. Ez követően Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András bejelentették, hogy Szabó Zsófi Suti Andrással táncol majd.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A Mokka műsorvezetője egyébként a történtek miatt majdnem feladta a versenyt, azonban rájött, hogy túl sok energiát fektetett a táncba, így ezt maga miatt és a rajongói miatt sem teheti meg.

Egy nappal az élő show előtt vagyunk és nem lehet tudni, hogy mi történt. Nagyon aggódom az Andréért

- mondta zokogva.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Így szerepeltek a Dancing with the Stars versenyzői

Szabó Zsófi és Suti András: showtánc 26 pont

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid: jive 25 pont

Vomberg Frigyes és Südi Iringó: freestyle 22 pont

Tóth Gabi és Papp Máté Bence: tangó 21 pont

Kucsera Gábor és Stana Alexandra: rumba 27 pont

WhisperTon és Tóth Katica: slowfox 27 pont

Mihályfi Luca és Hegyes Berci: cha-cha-cha 28 pont

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A zsűri szerint az első helyen tehát Mihályfi Luca és Hegyes Berci állt, ők kapták az ötödik évad első tíz pontját is Juronics Tamástól, amit óriási ovációt kapott. A legkevesebb pontszámot pedig Tóth Gabi és Papp Máté Bence kapta.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Lapozzon tovább, hogy megtudja az eredményt!