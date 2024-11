Véget ért a Dancing with the Stars ötödik élő show-ja, ahol ismét egy páros búcsúzott. Ezúttal a kétszeres világbajnok kajakos, olimpikon, Kucsera Gábor és profi táncos partnere, Stana Alexandra esett ki a versenyből. A Dancing with the Stars párosa a kiesésről és a jövőbeli tervekről meséltek az Origónak.

A Dancing with the Stars ötödik élő show-ja az Elvarázsolt Táncok éjszakája tematikával folytatódott szombat este. A táncparketten hat pár mutatta meg először egyéniben, majd egy párbajban a tánctudását, azonban végül Kucsera Gábor és Stana Alexandra számára ért véget a verseny, akik a műsor után az Origónak adtak interjút. Dancing with the Stars: Kucsera Gábor és Stana Alexandra

Fotó: Csudai Sándor - Origo „Az volt az első gondolatom, hogy nem kell reggel korán kelni, kisfilmet forgatni és táncolni” – kezdte nevetve Kucsera Gábor. „Szomorúság abszolút nincs bennem. Ez egy táncműsor, ami nagyon távol állt tőlem, azonban rá kellett jönnöm, hogy ez most már nincs így. Szandrának köszönhetem, hogy megtanított táncolni, elhitette velem azt, hogy van ritmusérzékem. Voltak olyan mozdulatok, ami csak úgy jöttek magától, főleg a rumbánál. Egy pozitív srácnak tartom magam, így mindenben a jót keresem. A Dancing with the Stars számomra egy jó utazás volt, aminek megéltem minden pillanatát. Azt gondolom, hogy ahonnan indultam, onnan csak felfelé mentem. Van egy csomó feladatom az életben, arra fogok most összpontosítani, végre alszom egy hatalmasat és a családommal leszek” – tette hozzá az Origónak. Fotó: Csudai Sándor - Origo A Dancing with the Stars megváltoztatta a tánchoz való hozzáállását Habár Kucsera Gábor korábban hangoztatta, hogy sosem táncolt, most mégis azt érzi, hogy folytatni fogja ezt a műfajt. „Nagyon megszerettem a táncot. Nem gondoltam volna, hogy valaha táncolni fogok ennyi ember előtt, főleg élőben! Szeretnék néha eljárni táncolni Szandrához, amiben Szabina is partner lenne. Egyébként az utolsó táncunkat, a jive-ot nagyon megszerettem” – magyarázta. Stana Alexandra nagyon büszke Kucsera Gáborra, akit bár kezdetben alábecsült, rájött, hogy a tánchoz is van tehetsége a sportolónak. „Gábor nagyon gyorsan fejlődött és minden energiáját belerakta a táncba. Nem egyik napról a másikra történt csoda, hanem ő tényleg kőkeményen ott volt 8 órát a próbateremben. Van Gábornak egyfajta rejtett tehetsége, nem véletlenül járt kiskorában táncra, bár kár, hogy abba is hagyta. A tánchoz is kell egyfajta érzék, hiszen nem tud valaki így rumbázni, akinél ez nincs meg.

Fotó: Csudai Sándor - Origo Stana Alexandra meglepődött Kucsera Gábor tehetségén Ritmusérzéke van és szerintem sokakat meglepett, többek közt engem is. Eleinte, amiért elnézést is kérek lehet, hogy alá is becsültem. Egy könnyebb dologgal kezdtem, azonban folyamatosan meglepetést okozott, hogy mennyit elbír és mennyire ügyes. Nagyon nehéz koreográfiákat csináltam, mert láttam, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Mindent megcsinált, amit kértem” – fejtette ki Stana Alexandra. Abban mind a ketten egyetértettek, hogy a közös munka itt nem ért véget, biztosan fognak többször is beszélni és találkozni is. Kucsera Gábor kiemelte, hogy nálunk minden próba jó hangulatban telt, szinte mindig nevettek és viccelődtek. A Dancing with the Stars legújabb kiesői: Stana Alexandra és Kucsera Gábor

Fotó: Csudai Sándor - Origo „Miattam nagyon sokszor este próbáltunk, hogy tudjak dolgozni is. Fárasztó volt sokszor ez nekem, a gyerekek néha még sírtak is, hogy ne menjek el. Beni csodálkozott, hogy elvállaltam a műsort, de egyébként biztosan büszkék rám a gyerekeim, állandóan nézetek a tévében. Most biztos sírtak, de így most már velük is több időt tudok tölteni”- zárta a beszélgetést Kucsera Gábor.

