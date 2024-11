Mint írtuk, a Dancing with the Stars ötödik élő show-jában sem volt hiány drámából, megható pillanatokból, ugyanis a műsor elején rögtön bejelentteték, hogy Szabó Zsófi állandó párja innentől kezdve Suti András lesz, ugyanis Andrei Mangra nem folytatja a versenyt. Majd Mangra egy videóüzenetben búcsúzott a stábtól és a nézőktől, viszont váratlanul neki is üzentek, nem más, mint Gabriela Spanic, aki az első évadban volt a táncpartnere.

Tápai Szabina is táncolhatott férjével a Dancing with the Stars harmadik élő show-jában

Fotó: TV2

A megható pillanatok után kezdetét vette a verseny, melyet az egyéni produkciókkal kezdtek a még versenyben lévő táncosok, majd a párbajtáncokkal folytatódott az este. Az ötödik élő show-ban lefeleződött az eredeti, tízfős mezőny, így az idei évad is elérkezett a feléhez, hamarosan kiderül, ki lesz idén a legjobb táncos. Az Elvarázsolt Táncok éjszakáján, varázslatos produkciók után elérkezett a szavazatok összesítésének ideje, akik a legkevesebb szavazatot kapták, és veszélyzónába kerültek. A biztos továbbjutók Tóth Gabi és Papp Máté Bence, Szabó Zsófi és Suti András, WhisperTon és Tóth Katica voltak.

A veszélyzónába így Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Mihályfi Luca és Hegyes Berci, valamint Kucsera Gábor és Stana Alexandra jutottak, A zsűri pedig Törőcsik Franciskáékat juttatta tovább a hatodik élő show-ra. Így a nézőknek Mihályfi Luca és Kucsera Gábor között kellett dönteni, végül az utóbbi kapott kevesebb szavazatot, így az egykori kajakozó és táncpartnere, Stana Alexandra távoztak a műsorból. Kucsera a kiesése után meglepő dolgot mondott a TV2 kamerái előtt.

Ez ma így alakult, az élet megy tovább. Mindenben a jó dolgokat keresem, a családot nagyon keveset látom, a gyerekeknek nagyon hiányoztam, velük többet fogok tudni lenni

– tette hozzá Kucsera Gábor, aki azt tervezi, hogy nem hagyja el a táncot, de feleségével, Tápai Szabinával jár majd Stana Alexandrához továbbra is, annyira megszerette a táncot.

Most Tápai Szabina is megszólalt férje kieséséről, hiszen korábban neki is lehetősége volt színpadra lépni a harmadik élő show-ban, amikor a családtagok is táncoltak a versenyzőkkel. Tápai nagyon büszke Kucsera Gábor teljesítményére, és köszönetet mondott Stana Alexandrának is, akit elképesztő táncosnak tart.