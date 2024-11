Szombat este zajlott a Dancing with the Stars új évadának második élő show-ja, melyben kilenc páros mutathatta be tánctudását. A fergeteges nyitány után a táncosok az alábbi produkciókat adták elő, és az alábbi pontszámokat kapták a zsűritől, vagyis Ördög Nórától, Szente Vajktól és Juronics Tamástól.

Fotó: Polyák Attila - Origo

Vomberg Frigyes és Südi Iringó: cha-cha-cha - 20 pont

Hosszú Katinka és Suti András: tangó - 23 pont

Kucsera Gábor és Stana Alexandra: bécsi keringő - 24 pont

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid: showtánc - 23 pont

PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna: quickstep - 20 pont

Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan: kortárs - 26 pont

Szabó Zsófi és Andrei Mangra: rumba - 25 pont

WhisperTon és Tóth Katica: paso doble - 24 pont

Tóth Gabi és Papp Máté Bence: jive - 21 pont

A zsűri szerint az első helyen tehát Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan végeztek 26 ponttal,

a leggyengébbnek pedig PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna, valamint Vomberg Frigyes és Südi Iringó bizonyultak 20-20 ponttal. A végső sorrendet azonban a nézők szavazatai is befolyásolták ezen az estén is.

Dancing with the Stars: hogy szavaztak a nézők?

A zsűri és a közönség szavazatainak versenypontokra váltása után a veszélyzónába, vagyis az utolsó három helyre került:

PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid

Hosszú Katinka és Suti András

Végül a szakmai zsűri megmentette a kieséstől a Törőcsik Franciska és Baranya Dávid-párost, ők így csatlakozhattak az este végén a biztos továbbjutókhoz.

Lapozzon, tudja meg, végül melyik páros esett ki elsőként a Dancing with the Starsból!