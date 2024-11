Mihályfi Luca elmondta, mik a tervei Hegyes Bercivel a TV2 show-ja után

Mihályfi Lucát egy tehetségkutatóban ismerhette meg az ország, majf lehetőséget kapott a TV2 nagyszabású show-jában, és a táncparketten is bizonyíthat minden szombaton. Partnere Hegyes Berci, aki a Dancing with the Stars első évadját megnyerte Gelencsér Tímea oldalán. Mihályfi Luca nem titkolta, hogy már régen kiszemelte magának a profi táncost, és szerette volna, hogy őt kapja meg a műsorban, ezért folyton ismételgette a nevét. Elmondása alapján Hegyes Bercivel egy hullámhosszon vannak és hasonló a személyiségük is. Hetek óta pletykálják róluk, hogy a valóságban is egy párt alkotnak.

Dancing with the Stars, Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan

Fotó: Polyák Attila - Origo

Hegyes Berci elmondta, hogy rengeteget próbálnak a Dancing with the Starsra készülve. "Naponta hét órát, de volt, hogy nyolc órát is benn voltunk a teremben. Igazából én csak táncruhában létezem. Otthonról is úgy jövök el, utcai ruhában nem. Gyakorlatilag csak a táncteremben létezem, de ha nagyon leizzadok, akkor nyilván vannak váltós cuccaim" - mesélte. Mihályfi Luca helyeselt, megjegyezte, hogy ő is folyton táncruhában jön-megy mindenhol.

"Egyértelműen folytatom a táncolást a show után. És szeretnék hozzád járni, különórákra" - fordult táncpartnere felé, aki vigyorogva azt válaszolta, hogy neki ad különórát. Mint ismert, a párosról elterjedt, hogy együtt vannak a magánéletükben is.

