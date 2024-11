Dancing with the Stars: ragyogó este után megvan az újabb kieső

A Dancing with the Stars november 30-i adásának elején még öt páros volt versenyben. Az este a „Páratlan párosok” alcímet kapta, ugyanis minden, versenyben lévő páros mellé beszállt még egy táncos, így minden sztárnak két új táncot kellett megtanulnia pár nap alatt. A zsűritől Tóth Gabiék kapták a legkevesebb pontot – de kik estek ki a Dancing with the Stars mai adásából?

A Dancing with the Stars november 30-i adása a „Páratlan párosok” alcímet kapta, ugyanis minden, versenyben lévő páros mellé beszállt még egy táncos. A műsor első felében azonban a megszokott párosoknak drukkolhatott a néző. Dancing with the Stars, Ördög Nóra

Fotó: Csudai Sándor - Origo A Dancing with the Stars zsűrije

Tóth Gabiék nyitották a show-t quicksteppel, Szente Vajk és Ördög Nóra is nagyon dicsérte a produkciót, Juronics Tamás pedig megjegyezte, hogy „a jókedv mögött nem pezsgett annyira a dolog." 25 pontot kaptak, első fellépőként, ennek láthatóan nagyon örültek - Lékai-Kiss Ramóna pedig nem mulasztotta el a szokásos, már lassan kihagyhatatlan poént, miszerint „ezzel a lista élén állnak." Fotó: Csudai Sándor - Origo Mihályfi Luca és Hegyes Berci következett bécsi keringővel, Juronicsnak a sok energia ütközött a keringő finomságával, a koreográfiát is kritizálta, szerinte ebbe volt sok „póz és máz". Szente szerint ez bécsi keringő volt Bécs latin negyedéből (egyben kiosztotta az este első 10-esét), Ördög Nóra pedig a sodrást, érzelmeket emelte ki. 28 pontjuk lett az első körben. Fotó: Csudai Sándor - Origo Fotó: Csudai Sándor - Origo Tangóval jött WhisperTon és Tóth Katica, az AC/DC Highway to Hell című dalára. Szente szerint övék a legkiegyensúlyozottabb teljesítmény ebben az évadban, a végén látott emelést pedig külön dicsérte. Juronincs Tamás elmondta, hogy WhisperTontól a táncos múlt miatt mindig többet vár. Három tízest kaptak, 30 ponttal természetesen az élre ugrott a most 23 éves influenszer és táncosnő partnere. Fotó: Csudai Sándor - Origo Fotó: Csudai Sándor - Origo Fotó: Csudai Sándor - Origo Fotó: Csudai Sándor - Origo Rumbával érkezett Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Ördög Nóra szerint kicsit sok volt a színjáték, nem szerelmes, hanem „szerelmeses" párt látott. Juronics úgy vélte, hogy túljátszott volt, a rumbához képest kissé felszínes, de valahol mégis gyönyörű. 27 pont lett a vége. Fotó: Csudai Sándor - Origo Fotó: Csudai Sándor - Origo Paso doble volt az ötödik produkció, Szabó Zsófi és Suti András következett. Juronincs Tamás nemes harcot látott ebben a táncban, amit lenyűgözőnek tartott, Ördög Nóra szerint olyan energiák szabadultak el, hogy mindenki felrobbant. Szente Vajk bátor táncot látott, vakmerő befejezéssel. 30 pontot kaptak. Fotó: Csudai Sándor - Origo Fotó: Csudai Sándor - Origo Fotó: Csudai Sándor - Origo Fotó: Csudai Sándor - Origo A produkciókat itt tudja visszanézni videón.

