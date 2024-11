Előkerült egy intim felvétel a Dancing with the Stars párosáról

A Dancing with the Stars újabb párosa jöhetett össze Mikes Anna és Krausz Gábor után – legalábbis ha hinni lehet annak az olvasónak, aki állítása szerint egy színházi előadáson látta együtt Mihályfi Lucát és Hegyes Bertalant. Hegyes Bertalant is keresték az ügyben, aki "igencsak meglepődött, amikor tudomására jutott az olvasói levél és annak tartalma, de nem kívánta kommentálni az abban foglaltakat."

Az efféle pletykákat persze érdemes fenntartással kezelni, mindenesetre Mihályfi Lucát és Hegyes Bertalant már az első két adás során összeboronálták, legutóbb az énekesnő például a partnere ölébe ugrott az eredményhirdetés során. Mihályfi Luca már a műsor indulása előtt annak drukkolt egyébként, hogy Hegyes Bertalan legyen a partnere, erről beszélt korábban a Tények Pluszban.

Most debütált az énekesnő legújabb klipje, amiben ki mással szerepelne, mint Hegyes Bercivel. A szerzemény egyébként az Orosz rulett címet kapta, a szövege pedig egy elveszett lányról szól, aki a megmentőjére vár, de nem tudja, kiben bízhat. A jelenetek olyan túlfűtöttek, Hegyes Berciék pedig még egy szexi táncot is ellejtenek.

Ki az a Mihályfi Luca?

Mihályfi Luca tehetségkutatóban tűnt fel, de egyébként ismertek a szülei: édesapja Mihályfi Balázs, aki a Jóban Rosszban című sorozatban dr. Fehér Konrádot alakította, édesanyja pedig Tóth Adrienn operaénekes. Úgy véli, hogy az a tény, miszerint ismertek a szülei, éppannyira hátrány is, mint előny – erről és a Tóth Andihoz való hasonlóságáról itt beszélt.