Káromkodva búcsúzott a show-tól a Dancing with the Stars kiesője

A TV2 show-jában, a második adásban az első helyen a zsűrinél Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan végeztek 26 ponttal. A leggyengébbnek a zsűri szerint PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna, valamint Vomberg Frigyes és Südi Iringó bizonyultak 20-20 ponttal. A végső sorrendet azonban a nézők szavazatai is befolyásolták ezen az estén is: a Dancing with the Stars ötödik évadának második adásában az utolsó két pár közül a nézők végül Hosszú Katinkát és táncpartnerét juttatták tovább, kiesett a műsorból PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna.

Dancing with the Stars - PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna

Fotó: Polyák Attila - Origo

A kieső úgy érzi, ennél többet ő nem tud mutatni a táncparketten. „Nincs lelkiismeret-furdaláson, hogy b.szd meg, Zsuzsi, elb.sztam, mert izé, mert nem sikerült miattam. Amiatt nagyon jó, hogy úgy sikerült, ahogy terveztem. Örülök neki, hogy nem úgy fekszem le, hogy szegény Zsuzsi, elrontottam... Megcsináltam, ez a maximum, ennél többet nem tudok nyújtani sajnos. Minden a helyén volt. A zsűritől többet vártam én is, megmondom őszintén, lehet, hogy zokon vették az üzenetemet” – elmélkedett a kiesés után PSG Ogli.

A Kőgazdag fiatalok című TV2-es valóságshow-ban is látott Ogli úgy érzi, egy másik arcát is megismerhették a nézők, noha csak két adás jutott neki a Dancing with the Starsban. „El vagyok keseredve... de nem annyira, mert egy jobb arcomat akartam mutatni a világnak, hogy igenis oda tudom tenni magamat és meg tudok tanulni egy nehéz koreográfiát. Én büszke vagyok magamra, de legfőképpen Zsuzsira” – közölte. Bővebben a TV2 videójában:

