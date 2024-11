Szombaton a Dancing with the Stars negyedik élő adásában a régi videódiszkók világát idézik meg a sztárok és profi táncpartnerük. Az este első fellépője Szabó Zsófi volt, aki nehéz pillanatokat élt át az elmúlt pár napban, ugyanis eredeti parnerét, Andrei Mangrát kegyetlenül megverték, kórházba került, ezért a mai, negyedik élő adásban nem tudott részt venni.

Dancing with the Stars: Szabó Zsófi és Suti András

Egy nappal az élő show előtt vagyunk és nem lehet tudni, hogy mi történt. Nagyon aggódom az Andréért

- mondta zokogva Szabó Zsófi a tánc előtt a kisfilmjében.

Dancing with the Stars: Szabó Zsófi majdnem feladta a versenyt

Hozzátette, hogy nem szeretne Andrei Mangra nélkül táncolni, hiszen vele felejthetetlen pillanatokat élt állt. Az is megfordult a fejében, hogy feladja a versenyt, azonban sokat dolgozott azért, hogy itt legyen. A mai adásban a partnere Suti András volt, aki biztosította a Mokka műsorvezetőjét arról, hogy támogatni fogja őt ebben a különleges helyzetben.

A páros Britney Spears Oops!…I Did It Again című dalára táncolt, méghozzá egy showtáncot mutattak be. Szabó Zsófi testhezálló, latex ruhában táncolt, ahogyan azt a videóklipben is láthatták a nézők.

Szente Vajk kiemelte Szabó Zsófi hozzáállását a műsorhoz, Ördög Nóra viszont arra kérte őt, hogy higgye el, hogy tud táncolni, ugyanis valóban van tehetsége hozzá. A zsűri végül 26 ponttal jutalmazta a produkciót.

Zsófi a könnyeivel küszködve köszönte meg Andrei Mangrának, hogy megtanította őt táncolni, és várja őt vissza, ahogyan a TV2 stábja is.