Csalódásról beszélt a Dancing with the Stars kiesett táncosnője

Szőke Zsuzsi szerint nagy fejlődést mutattak be, még pár adásban bízott. A Dancing with the Stars táncosnője egyszer már volt ezüstérmes is, de tavaly az első körben esett ki.

Vágólapra másolva!

Mint írtuk, szombat este lezajlott a Dancing with the Stars új évadának második élő show-ja, melyben kilenc páros mutathatta be tánctudását. A veszélyzónába Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Hosszú Katinka és Suti András, valamint PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna kerültek. A zsűri a Törőcsik Franciska párt mentette meg, míg a közönség Hosszú Katinkáékat juttatta tovább, így PSG Ogli és partnere, Szőke Zsuzsanna búcsúzott a műsortól. Dancing with the Stars, PSG Ogli és Szőke Zsuzsi

Fotó: Polyák Attila - Origo Szőke Zsuzsi csalódott, tavaly az első adásban esett ki, idén a másodikban. A 2022-es évadban sem jutott sokkal tovább, de akkor legalább három adás jutott neki. A második évadban volt a legeredményesebb, akkor második lett Kinizsi Ottó oldalán. Ilyenkor a műsor szereplői közül sokan decemberig terveznek, így érthető a csalódottság, ha valaki kiesik november elején. A táncosnő is csalódott. "Sok minden kavargott bennem az szombati adást követően. Rettentő büszke vagyok Olivérre és köszönöm neki, hogy ennyi alázatos munkát tett az elmúlt két hónapba … az eredmény nem is maradt el, hiszen (minden elfogultság nélkül) szerintem egy szuper produkciót vittünk múlt szombaton a DWTS színpadára. Mindemellett viszont csalódott is vagyok, mert ennek a fejlődésnek amit láthattunk, igenis kellett volna még teret adni" - írta. "Én minden táncunkat szerettem és sajnálom, hogy ezen a héten már nem táncolhatunk nektek. Mindenesetre köszönöm mindenkinek aki támogatott, és nagyon hálás vagyok a sok szeretetért amit a kiesésünk után is kaptam / kaptunk. Sajnos nekem idén se jutott több két adásnál, de a nyitányokban továbbra is ott leszek és szívvel lélekkel táncolok majd Nektek" - tette hozzá. Szőke Zsuzsi posztjáért és további részletekért lapozzon!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!