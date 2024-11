Dancing with the Stars: Tápai Szabina féltékenységről beszélt és beszállt harmadiknak

November 9-én különleges Dancing with the Stars-adás kezdődött, ilyen még nem volt a műsor történetében. A rendkívüli adásban Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté; Mihályfi Luca és édesapja, Mihályfi Balázs; Szabó Zsófi és unokahúga, Berkes Anna; Tóth Gabi és édesapja, Tóth István; Törőcsik Franciska és testvére, Törőcsik Hanna – Kozmofobe; Kucsera Gábor és felesége, Tápai Szabina; WhisperTon és édesapja, id. Strenner Antal; Vomberg Frigyes és fia, ifj. Vomberg Frigyes táncol profi táncpartnereikkel.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor, Dancing with the Stars

Fotó: Tápai Szabina/Facebook

Tápai Szabina és Kucsera Gábor tavaly jelentették be, hogy úgy döntöttek, hogy válnak, a nehéz döntésben félrelépés is közrejátszott, amit végül Kucsera el is ismert. Azonban sokaknak gyanús volt, amikor kiderült, hogy a mai napig is házasok, azaz nem sürgetik a válást, és mind a ketten arról számoltak be, hogy jobb a kapcsolatuk, mint valaha. Bár eleinte tagadták mind a ketten, hogy újra egy pár lennének, végül elárulták, hogy sikerült felállniuk a padlóról és újra együtt élnek.

Tudatos döntés, hogy nem szerepelt tévében Tápai Szabina - mondta a TV2-nek. Több műsorban is szerepelt a csatornán, mint a Nagy Duett vagy az Édes élet, most pedig a Dancing with the Starsban tért vissza. Férje, Kucsera Gábor pedig azzal a Stana Alexandrával táncol hetek óta, akit minden évben "összehoztak" az internetezők az aktuális táncpartnerével.

"Volt bennem egy kis feszültség... de a lányokban nem volt" - mesélte a TV2-nek Kucsera, amikor kiderült, hogy egyszerre kell táncolnia feleségével és Stana Alexandrával. Tápainak nagyon tetszett, amit eddig látott férjétől: "Én megkönnyeztem, nagyon meghatódom, szerintem nagyon ügyes, rettentően büszke vagyok rá. És nem vagyok féltékeny, mi egy baráti társaságban sokkal korábban megismertük egymást, Szandra pedig iszonyatosan cuki tanárnéni" - közölte.

