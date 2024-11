Dancing with the Stars: Törőcsik Franciska a győzelemről mesélt

Törőcsik Franciska korábban az Origónak hangsúlyozta, hogy a Dancing with the Stars című műsor már régóta tetszett neki és nagy vágya volt, hogy kipróbálja benne magát. A Színművészeti Egyetemen néhány táncműfajban ki is próbálhatta a tudását, amit a TV2 produkciójában tovább is tudott fejleszteni.

Dancing with the Stars: Törőcsik Franciska és Baranya Dávid

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Dancing with the Stars ötödik szériájában ő és profi táncpartnere, Baranya Dávid voltak az elsők, akik mind a három zsűritől 10 pontot kaptak, ezzel bezsebelték a maximális, 30 pontot, ami hatalmas elismerés.

Már merek álmodni róla, mert rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk mind a zsűritől, mind a nézőktől.

De ez egy hosszú távú dolog, nagyon sok mindenen múlik a győzelem, a szerencsén is" - kezdte Törőcsik Franciska.

Csak akkor akarok győzni, ha az odavezető úton önazonos tudok maradni.

Leginkább arra koncentrálok, hogy hétről hétre olyat tudjunk letenni az asztalra, amire büszkék vagyunk, közben szeressük és élvezzük a táncpróbákat, hogy ne egy küzdelem legyen a verseny, hanem élmény, és ez eddig abszolút így van. Nagyon feltöltenek a próbák és az élő show-k is" - tette hozzá.

Holtversenyben első helyen végzett a két párbajozó az este végén

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Törőcsik Franciska egy fontos, szigorú szabályt vezetett be a próbákon, ugyanis külön megkérte Baranya Dávidot, hogy ne dicsérje őt meg.

Azon szoktunk nevetni a próbákon, hogy amikor Dávid megdicsér egy mozdulatot, a következőt biztosan elrontom, így megkértem, hogy inkább ne dicsérjen.

Viccet félretéve, alapvetően jól esik az elismerés, és már egyre jobban tudom kezelni" - fejtette ki az okokat a Dancing with the Stars versenyzője a Glamour.hu-nak.

Törőcsik Franciska már kisgyerekként imádott a nappali közepén balettozni a húgával, de csakis kötöttségek nélkül. Amikor később elvárásokkal találkozott, azt már nem élvezte annyira. Később a Színművészetin felismerte a mozgásórákon, mennyire kifejező a tánc műfaja, ekkor már nagyon szerette volna feszegetni a határait. A színészetben főként beszéddel és mimikával fejezték ki az érzéseket, a táncban pedig sokkal nagyobb energiákat kell megmozgatni. Katartikus érzésnek tartja Törőcsik Franciska egy koreográfia által elmesélni egy történetet.