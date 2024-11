Egy stábtag szerint is összejött a Dancing with the Stars egyik párosa

A Dancing with the Stars újabb párosa jöhetett össze Mikes Anna és Krausz Gábor után – legalábbis ha hinni lehet a Bors olvasójának, aki egy színházi előadáson látta együtt Mihályfi Lucát és Hegyes Bertalant. A páros közti kapcsolat a Redditen is téma.

Dancing with the Stars, Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan

Fotó: Polyák Attila - Origo

Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt vannak, egy színdarabot néztek meg együtt és csókolóztak. Nagyon szépek voltak együtt – írta a lapnak valaki. A Bors Hegyes Bertalant is kereste az ügyben, aki "igencsak meglepődött, amikor tudomására jutott az olvasói levél és annak tartalma, de nem kívánta kommentálni az abban foglaltakat".

Egy Dancing with the Stars-stábtag is pletykált

"Van egy ismerősöm, aki a DWTS-on dolgozik, es mesélte, hogy ott is megy a pusziszkodás az öltözőben" - írta a Reddit egyik felhasználója. "Luca úgy mélyesztette a körmeit Bercikébe szombaton, hogy nagyon levágós volt a szitu. Valami kavargatás biztos van köztük" - állapította meg egy másik netező.

Mihályfi Luca

Fotó: Instagram / Mihályfi Luca

"A DWTS-ben lassan többen összejönnek, mint a párkereső műsorokban" - vélekedett egy Reddit-olvasó, aki alighanem Mikes Anna és Krausz Gábor kapcsolatára utalhatott, őket épp a TV2 nagyszabású táncos show-ja hozta össze. "Mi a meglepetés ebben? Több órát eltöltve hónapokon át szoros testi kontaktban...ha van kémia, akkor szinte elkerülhetetlen, hogy valami lesz a párosok közt" - magyarázta egy internetező.

"Nekem már szombat este feltűnt a műsor utolsó két percében, mikor már mindenki ott ölelgeti egymást, és a kamera fentről vette, hogy oldalt állt Luca és Berci, úgy össze voltak gabalyodva, ölelgették egymást, hogy rögtön leszűrtem a dolgokat" - jegyezte meg egy olvasó.

