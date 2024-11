A legkülönlegesebb Dancing with the Stars jön ma

Harmadik adásához érkezik a táncos show ötödik évadja. A Dancing with the Stars történetében először a párosokhoz egy-egy családtag is csatlakozik a parketten.

A szombati "Táncol a család" tematikájú Dancing with the Stars igazán izgalmas pillanatokat ígér. A rendkívüli adásban Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté; Mihályfi Luca és édesapja, Mihályfi Balázs; Szabó Zsófi és unokahúga, Berkes Anna; Tóth Gabi és édesapja, Tóth István; Törőcsik Franciska és testvére, Törőcsik Hanna – Kozmofobe; Kucsera Gábor és felesége, Tápai Szabina; WhisperTon és édesapja, id. Strenner Antal; Vomberg Frigyes és fia, ifj. Vomberg Frigyes táncol majd profi táncpartnereikkel. Dancing with the Stars

Fotó: TV2 "Már nem titok, hogy szombaton családias hangulatban lépünk a színpadra, ugyanis 'Táncol a család' -szombat lesz a TV2-n. Nekem apukám igent mondott és nagyon boldog vagyok, hogy átélhetem vele és Mátéval ezt a táncot. Remélem, nektek is átmegy majd a táncunk üzenete, legyetek velünk ismét! A teljes interjút a TV2 Play oldalán eléritek" - írta követőinek Tóth Gabi.

