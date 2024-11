Dancing with the Stars: döntött a TV2, lecseréli a botrányba keveredett Andrei Mangrát?

Mint arról beszámoltunk, a múlt héten a Dancing with the Stars profi táncosát, Andrei Mangrát megverték egy belvárosi lakásban, úgy tudni, fejsérülést szenvedett. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, és a Dancing with the Stars pénteki próbáján sem jelent meg. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabál.

Akkor hívták fel a rendőröket. Csúnya sérüléseket okoztak egymásnak, folyt a vér, ketten pedig annyira megsérültek, hogy mentőt is kellett hívni hozzájuk. Az egyikük Andrei Mangra volt. A rendőrök Andrei Mangrát először kórházba kísérték, ahol elvégezték a drogtesztet, majd azonnal vissza is szállították az V. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol hosszú órákon át tartó kihallgatás következett, és csak késő este távozott.

A hétvégén Suti András ugrott be helyette az élő show-ban

A TV2 több vésztervet is készített, hogy mi történik akkor, amennyiben Andrei Mangra nem tud a táncparkettre lépni, így az utolsó pillanatban Suti András ugrott be a férfi helyére, ő volt Szabó Zsófi partnere a negyedik élő show-ban.

A Mokka műsorvezetője adás közben többször is sírt, sőt, a kisfilmjében elárulta, hogy várja vissza a partnerét.

Lékai-Kiss Ramóna Szabó Zsófi és Suti András produkciója után kiemelte, hogy ők is sok szeretettel várják vissza Andrei Mangát, azonban sajtóértesülések szerint ennek nem mindenki örülne.

A produkcióban legjobban azért haragszanak rá, mert egyrészt a viselkedése részben befolyásolta a történteket, másrészt az, hogy pénteken egyáltalán nem lehetett elérni, miközben kicsörgött a telefonja, nem vall profizmusra.

Nem is beszélve arról, hogy ha ellene is indul rendőrségi eljárás, az nem vet jó fényt a produkcióra és a szereplők szerződésében benne van, hogy nem tehetnek semmi olyat, amely a Dancing rossz hírnevét kelti" - kezdte egy bennfentes.

Végleg elbúcsúzik a TV2 a táncostól?

A Blikk információi szerint mára végleg eldőlt Andrei Mangra sorsa a Dancing with the Stars show-műsorában: úgy tudják, a TV2 elengedi a táncos kezét, Szabó Zsófi az e heti produkcióit is a szombat esti adásba a partnereként beugró Suti András oldalán kezdte el próbálni. Kerestük a TV2-t, de egyelőre nem erősítették meg ezt az információt és a táncosok közösségi oldaláról sem derül ki, hogy mi zajlik a mai táncpróbákon.