Fantasztikus produkciók után megvan a Dancing with the Stars újabb kiesője

November 9-re különleges Dancing with the Stars-adással készült a TV2, ilyen még nem volt a műsor történetében. A rendkívüli adásban Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté; Mihályfi Luca és édesapja, Mihályfi Balázs; Szabó Zsófi és unokahúga, Berkes Anna; Tóth Gabi és édesapja, Tóth István; Törőcsik Franciska és testvére, Törőcsik Hanna – Kozmofobe; Kucsera Gábor és felesége, Tápai Szabina; WhisperTon és édesapja, id. Strenner Antal; Vomberg Frigyes és fia, ifj. Vomberg Frigyes táncolt profi táncpartnereikkel.

Dancing with the Stars

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A show-t Mihályfi Luca, Hegyes Berci és előbbi színész apja, Mihályfi Balázs nyitotta quickstep tánccal. Ördög Nóra elmondta, hogy ő már a bevonulásnál elérzékenyült, de az első tánc alatt már másodjára is megtörtént ez vele. A zsűri különleges harcot látott, amit Luca megnyert. 25 pontot kaptak a zsűritől.

Ezt a táncot a bulvárra fogékony nézők biztosan megnézték, mert a napokban az volt a hír, hogy Dancing with the Stars újabb párosa jöhetett össze Mikes Anna és Krausz Gábor után. Egy színházi előadáson látták együtt Mihályfi Lucát és Hegyes Bertalant, intim hangulatban, és egy stábtag is pletykált. Most viccelődve a lánykérés is elhangzott, de Mihályfi Balázs azt mondta, hogy „erről nem beszélünk.”

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A Dancing with the Stars nagy esélyese?

Szabó Zsófi és unokahúga, Berkes Anna következett Andrei Mangrával és csacsacsával. Juronincs Tamás kimondta, hogy Szabó Zsófi nagy esélyese ennek az évadnak, Szente Vajk szerint „ebben volt meló”, Ördög Nóra pedig bombatestről beszélt. „Ezeket a lábakat táncra teremtették” – ismételte meg, amit már korábban mondott, ehhez képest csak nyolcast adott. 26 pontjuk lett végül. Itt megnézheti a táncot.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Vomberg Frigyes és fia, ifj. Vomberg Frigyes következett Südi Iringóval, paso dobléval. A zsűri a séf kitartását és könnyedségét dicsérte. „Nem kell a feltuningolt modellen gondolkodni, ebben olyan tűz volt!” - lelkesedett Ördög Nóra. 23 pontot kaptak, ezzel a zsűrilista harmadik helyére kerültek.

