Múlt héten elindult a Dancing With The Stars legújabb évada, Hosszú Katinka és Suti András, Szabó Zsófi és Andrei Mangra, Tóth Gabi és Papp Máté Bence, Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan, Kucsera Gábor és Stana Alexandra, WhisperTon és Tóth Katica, PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna, Kamarás Norbert és Sebesi Daniella mellett pedig meglepetésként Südi Iringó és Vomberg Frigyes is bemutatkozott.

A második élő adásra kilenc páros maradt versenyben, Kamarás Norbert és Sebesi Daniella már kiestek - erről Kamarás az Origónak fejtette ki a véleményét a napokban.

Így indult a második élő show

Fotó: Polyák Attila - Origo

Nem akármilyen produkcióval vette kezdetét a Dancing with the Stars halloween-i adása, amit itt megtekinthet: